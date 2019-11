Kiel (ots) -Am Mittwoch, den 13.November 2019 um 10 Uhr, eröffnet das in Kiel beheimatete3.Minensuchgeschwader einen ständigen "Showroom Minenabwehr" im Marinestützpunktin der Wik.Das Besucherzentrum des Geschwaders zieht im Offizierheim des Stützpunktes einund ist ab 21. November 2019 für die Öffentlichkeit zugänglich. Von derOperation "Südflanke" im Persischen Golf 1990 / 1991 bis zu heutigenOstseemanövern wie "Northern Coasts" sind die deutschen Minenstreitkräfte imEinsatz und erklären fortan anschaulich, worauf es bei der Minenabwehr ankommtund welche Gefahr unter Wasser für die Schifffahrt lauert. Der Leiter desEinsatzausbildungszentrums Minenabwehreinheiten, Fregattenkapitän Arne Müller,wird die Ausstellung eröffnen.Die Ausstellung erklärt die Minenkriegführung, das Leben an Bord derMinenabwehrboote und macht den Dienst der Soldaten auf See erlebbar.Erläuterungen, Exponate und digitale Inhalte sind so abgestimmt, dass sich dieBesucher mit Waffen und Technik des Geschwaders und dem Ablauf der Minenabwehrauseinandersetzen können.Die Ausstellung kann donnerstags um 10 Uhr ohne Anmeldung besucht werden. An derWache des Marinestützpunktes Kiel muss dafür ein Ausweis hinterlegt werden.Führungen an anderen Terminen können mit dem Zentralbüro des3.Minensuchgeschwaders unter der Telefonnummer 0431 71745 1636 vereinbartwerden. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie in Roadie-Boxen verpackt,transportiert und an anderen Ausstellungsorten aufgebaut werden kann. Sie wurdekonzipiert von "Signatur Umweltmedien" in Göttingen-Weende.HintergrundinformationenDie deutschen Minenstreitkräfte schützen Seeverbindungen und Küstengewässer.Überall, wo Seestreitkräfte zum Einsatz kommen, können Minen die eigenen Schiffebedrohen. Das Kieler 3.Minensuchgeschwader ist der einzige Verband derBundeswehr, der auf die Beseitigung dieser Unterwasser-Kampfmittel spezialisiertist.Das Geschwader setzt dazu Minenjagdboote ein, die Minen mit Unterwasserdrohnenaufspüren und zerstören können. Drei dieser Boote lenken außerdem ferngesteuerteSimulationsboote, die Schall- und Magnetfeldsignaturen großer Schiffe ins Wasserstrahlen und Minen so zur Detonation bringen. Zwei der Boote sind auf denEinsatz größerer Einsatzgruppen von Minentauchern ausgelegt; diese Spezialistendes Seebataillons werden überall da gebraucht, wo die Technik an ihre Grenzenstößt. Zum Beispiel in flachen Gewässern, bei schlechten Sonarbedingungen, anPieranlagen oder dort, wo Minen nicht gesprengt werden können, weil sie in derNähe kritischer Infrastruktur wie Unterwasserkabeln liegen. Die Boote desGeschwaders können außerdem selbst Minen legen und damit Seegebiete sperren odereigene Häfen schützen.Unterwasserminen können von fast jedem Überwasserfahrzeug, von Ubooten und ausder Luft gelegt werden und haben besondere Bedeutung dort, wo der Zugang zuSeegebieten eingeschränkt oder verhindert werden soll. Sie sperren Seewegebeziehungsweise erzielen sie, dass der Schiffsverkehr Routen, Passagen oderHäfen nicht mehr nutzen kann oder will. Der Einsatz weniger Minen kannwirtschaftliche und gesellschaftliche Kreisläufe ganzer Volkswirtschaften zumErliegen bringen. Sie sind besonders effektiv in geringen Wassertiefen, wie siein Nord- und Ostsee zu finden sind.Minen wurden in den Kriegen und Konflikten der vergangenen Jahrzehnte eingesetztund liegen bis heute zu Tausenden Tonnen auf dem Meeresboden. Durch den oftunklaren Zustand der Zündsysteme sind sie eine unkalkulierbare Gefahr für dieSchifffahrt. Außerdem setzen die vor sich hin rottenden Gefäße über Jahrzehntegiftige Gemische in die Umwelt frei, die die Flora und Fauna unter Wasserschädigen können. Genauso kommen Minen in heutigen Konflikten zum Einsatz, wiezum Beispiel im südöstlichen Mittelmeer vor Libyen oder im Roten Meer vor Jemen.Im Kieler 3. Minensuchgeschwader, das den prägnanten Elchkopf als Wappen führt,dienen etwa 800 Soldaten an Bord der Boote, im Stab und imEinsatzausbildungszentrum. Das Geschwader stellt dauernd und zuverlässig Bootefür die beiden Ständigen NATO-Minenabwehrverbände in den Gewässern rund umEuropa. Diese maritimen Einsatzgruppen gehören zu der als "NATO-Speerspitze"bekannten Very High Readiness Joint Task Force oder kurz VJTF der Allianz. DieSee-, Luft- und Landstreitkräfte sowie Spezialeinheiten dieser Eingreifkräftehaben ein mehrmonatiges Ausbildungsprogramm absolviert und sind auf hohemAusrüstungs- und Ausbildungsstand. Sie können nach NATO- und nationalenBeschlüssen schnell verlegt werden und stehen für Operationen im Rahmen desKrisenmanagements genauso zur Verfügung wie für Maßnahmen der kollektivenVerteidigung.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Termin "Augen unter Wasser - Kieler Minensuchgeschwadereröffnet Showroom Minenabwehr" eingeladen. Für die weitere Planung wird umfrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 13. November 2019 um 10 Uhr.
Eintreffen bis spätestens 9.40 Uhr.
Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.
Ort:
Schweriner Str. 17, 24106 Kiel
(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)
Anmeldung:
Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis
Dienstag, den 12. November 2019 um 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum
unter der Fax-Nummer +49(0)431 71745 1412 oder per E-Mail zu akkreditieren.
Nachmeldungen sind nicht möglich.