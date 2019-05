Die Augen können entscheidend für die Produktivität am Arbeitsplatz sein

Neue Studie untersucht wirtschaftliche Aspekte der Behandlung vonKurzsichtigkeitDallas (ots/PRNewswire) -- Die Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=2766457039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D2802294740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fresearch%252Fpotential-lost-productivity-resulting-from-the-global-burden-of-myopia-systematic-review-meta-analysis-and-modeling%252F%26a%3Dstudy&a=Studie), die in der FachzeitschriftOphthalmology erschien, legt den Schluss nahe, dass Probleme mitdem Sehen sowie Blindheit, die durch unbehandelte Kurzsichtigkeitentstehen, im Jahr 2015 weltweit einen wirtschaftlichen Schaden vongeschätzt 244 Milliarden USD durch verlorene Produktivitätverursacht haben.- Ostasien (mit China) trägt mit 150 Milliarden USD die größte Bürdedes Verlustes der Produktivität.- Der potentielle Produktivitätsverlust, der mit Beeinträchtigung derSehkraft und Blindheit aus nicht korrigierter Kurzsichtigkeitentsteht, übersteigt die Kosten der Korrektur.- Die Studie wurde von Vision Impact Institute und Brien HoldenVision Institute finanziert.Arbeitgeber auf der ganzen Welt streben konstant danach, dieProduktivität Ihrer Arbeitnehmer zu steigern. Eine neue Studie in derFachzeitschrift Ophthalmology legt eine mögliche Maßnahmen nahe. DieKorrektur von Kurzsichtigkeit könnte entscheidend sein.Die Studie, die von Forschern aus der ganzen Welt durchgeführtwurde, legt nahe, dass Beeinträchtigung der Sehkraft durch nichtkorrigierte Kurzsichtigkeit die Weltwirtschaft im Jahr 2015schätzungsweise 244 Milliarden USD durch Produktivitätsverlustgekostet hat. Zwar ist das Problem global, aber allein in Ostasienübersteigen die Verluste an Produktivität 150 Milliarden USD."Kurzsichtigkeit war für die Allgemeingesundheit stets eine echteBedrohung, aber wir sehen wirkliche Krisen voraus. Es wirdprognostiziert, dass dieses Problem der Volksgesundheit bis zum Jahr2050 50 % der Weltbevölkerung betrifft", sagte Prof. Kovin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=2437778210&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D521320517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkovin-naidoo%252F%26a%3DKovin&a=Kovin)Naido (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=2275227139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D3279208175%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkovin-naidoo%252F%26a%3DNaido&a=Naido)o (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=376555478&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D2415630349%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkovin-naidoo%252F%26a%3Do&a=o), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=131399625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D4073762166%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkovin-naidoo%252F%26a%3D%252C&a=%2C) Senior Vice President, 2.5 NVGInclusive Business, Philanthropy and Social Impact bei Essilor undführender Autor der Studie. "Unsere Forschungen belegen jetzt, dassdies wirtschaftliche Auswirkungen hat. Die gute Nachricht lautet,dass das Problem mit einer Lösung behoben werden kann, die bereitsexistiert."Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine einmalige Investitionvon 20 Milliarden USD in einem Zeitraum von fünf Jahren Diensteeinrichten würde, die allen Bedürftigen eine Seekorrektur zurVerfügung stellen. Dies hat das Potenzial, im Bereich derProduktionsverluste wesentliche Einsparungen zu erzielen."Diese Forschung stellt die Verbindung zwischen Kurzsichtigkeitund Produktivität heraus, aber die Konsequenzen sind weitreichend",sagte Kristan Gross (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=1989094045&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D4042937612%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkristan-gross%252F%26a%3DKristan%2BGross&a=Kristan+Gross), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=966165362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D1507323675%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252Fpeople%252Fkristan-gross%252F%26a%3D%252C&a=%2C)Global Executive Director des Vision Impact Institute. "UnsereSehkraft hat zudem Auswirkungen auf Bildung, Entwicklung von Kindernund Sicherheit im Straßenverkehr. Und eine Reihe der Ziele fürnachhaltige Entwicklung der UN: Nr. 1 (Armut beenden), Nr. 4 (Bildungfür alle), Nr. 8 (Nachhaltiges Wirtschaftswachstum undmenschenwürdige Arbeit) und Nr. 10 (Ungleichheit verringern) sindohne gute Sehkraft nicht umzusetzen."Informationen zum Vision Impact InstituteUnsere Mission lautet, das Bewusstsein über Wichtigkeit derKorrektur und Schutz der Sehkraft zu heben und gute Sehkraft zu einerweltweiten Priorität zu machen. Als gemeinnützige Organisation gemäßParagraph 501(c)(3) erhält die Organisation Unterstützung des Visionfor Life Fund von Essilor, weltweit führend im Bereich derAugenoptik. Die Organisation betreibt eine einzigartigeForschungsdatenbank unter visionimpactinstitute.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2475528-1&h=2858397756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475528-1%26h%3D1992731100%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvisionimpactinstitute.org%252F%26a%3Dvisionimpactinstitute.org&a=visionimpactinstitute.org). 