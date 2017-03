Augen auf beim Haarfarbenkauf Was Sie bei der Wahl des Farbtons beachten sollten

Baierbrunn (ots) - Vor dem Kauf eines Färbemittels sollte manseine Naturhaarfarbe genau bestimmen, um das Ergebnis bessereinschätzen zu können. Dazu eine Strähne möglichst bei Tageslicht miteinem Farbfächer abgleichen, rät das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Das Foto vorne auf der Produktverpackung gibt lediglicheinen Anhaltspunkt. Entscheidend ist die Tabelle auf der Rückseite.Diese zeigt, bei welcher Naturfarbe welcher Ton erzielt wird. "Ambesten vergleicht man die Angaben in dieser Tabelle bei Tageslichtmit dem eigenen Haar", so die Chemikerin Dr. Astrid Kleen, dieFärbemittel entwickelt. Sie weist zudem darauf hin, dass "bereitsgefärbte, blondierte oder dauergewellte Haare auf Farbe andersreagieren als Naturhaar".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell