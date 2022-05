Augen auf! Die Megatrend-Aktie Fanuc verpassen aktuell alle

Roboter als Haupttreiber bei Fanuc

Besonders positiv entwickelte sich das kleinste Segment um Bearbeitungszentren. Das Segment verzeichnete im letzten Quartal ein Umsatzplus von 25,7 % und einen Anstieg des Auftragseingangs um 40,4 %. In diesem Segment ist die erfolgreiche Entwicklung von Fanuc viel stärker von der wirtschaftlichen Entwicklung der Kunden abhängig. In den letzten drei Jahren waren die Ergebnisse in diesem Bereich daher deutlich schwächer. Dieses Jahr konnte sich Fanuc jedoch deutlich erholen. Auch das konjunktursensitivere Geschäft mit Steuerungen hat in diesem Jahr wieder das Niveau von 2018 oder 2019 erreicht.

Besonders bei dem Geschäft mit Robotern bleibt das Management des Unternehmens optimistisch. Fanuc ist daher bereit, in den nächsten Jahren in den Ausbau der Kapazitäten zu investieren. Ohne Neubauten kann die monatliche Kapazität noch von 11.000 Robotern auf 16.500 angehoben werden. In nicht allzu ferner Zukunft soll allerdings ein Neubau folgen, um die Nachfrage bedienen zu können. Nicht die schlechteste Perspektive für ein Unternehmen, dass nahe dem 52-Wochen-Tief handelt.