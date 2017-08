Aufzugsdaten für verbesserte Mobilität der Zukunft

Berlin (ots) - Der Berliner Verein Sozialhelden e.V. startet einProjekt, das die Integration von bundesweitenAufzugs-Störungsmeldungen in Informationsdienste ermöglichen soll.Dies wird die Mobilität im Alltag von Menschen mit Rollstuhl,Rollator, Kinderwagen oder schwerem Gepäck bei der Nutzungöffentlicher Verkehrsmittel spürbar verbessern.Mit dem Projekt "Elevate" widmen sich die Sozialhelden dentemporären Barrieren im Alltag des öffentlichen Nahverkehrs. Dabeigeht es um die Aufzüge, die an den Stationen, Haltestellen undBahnhöfen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs eingesetztwerden. Das Ziel des Projekts ist, die Voraussetzungen für einenbundesweiten und flächendeckenden Informationsservice zu schaffen.Dieser soll den Reisenden schon im Vorfeld anzeigen, ob der Aufzug,den sie benutzen wollen, einsatzfähig ist oder nicht. Zudem könntendiese Informationen so Einzug finden in gängige Routingdienste undReiseauskünfte."Es passiert leider vielen Rollstuhlfahrerinnen undRollstuhlfahrern in Deutschland immer wieder, dass sie in einer S-oder U-Bahn-Station einen Aufzug vorfinden, der gerade außer Betriebist. Für die betroffene Person ist das jedesmal sehr ärgerlich, dennes bedeutet häufig, dass man zu spät kommt oder zumindest erheblicheUmwege hat, die man nicht einplanen konnte", erklärt derSozialhelden-Gründer Raúl Krauthausen, der selbst einen Rollstuhlnutzt.Die Sozialhelden haben bereits in Berlin mit BrokenLifts.org einerfolgreiches Pilotprojekt gestartet. Das Projekt wurde inKooperation mit den Verkehrsbetrieben Berlin-Brandenburg, der BVG undder S-Bahn Berlin umgesetzt. Diese Form der Zusammenarbeitermöglichte einen berlinweiten Auskunftsservice, der 2016 mit demDeutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde. Das Projekt Elevatewill diesen Ansatz nun bundesweit ermöglichen, indem Aufzugherstellerund weitere Verkehrsverbünde für eine Zusammenarbeit gewonnen werdensollen. Alle Informationen finden sich auf www.projekt-elevate.deDorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "Mit dem mFUNDfördern wir datenbasierte Mobilitätsinnovationen. Die Mobilität derZukunft ist einfach und für jeden zugänglich. Das Projekt Elevatesoll einen wichtigen Beitrag zu einer besseren Verlässlichkeit undPlanbarkeit des öffentlichen Personennahverkehrs leisten. Davonsollen nicht nur Menschen im Rollstuhl profitieren, sondern auchFamilien mit Kinderwagen, Fahrradfahrer oder Reisende mit schweremGepäck. Das BMVI unterstützt das Projekt im Rahmen des mFUND mit78.500 Euro."Pressekontakt:Sozialhelden e.V.Jonas DeisterProjektleiter ElevateE-Mail: jonas@sozialhelden.deTel.: 030-24301-1912Original-Content von: Sozialhelden e.V., übermittelt durch news aktuell