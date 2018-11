Aufzeichnung der Pressekonferenz der voestalpine AG zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse zum 1. Halbjahr 2018/19

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Wien (ots) - Die Aufzeichnung der Pressekonferenz der voestalpine AG steht absofort in deutscher und englischer Sprache unterstreaming.voestalpine.com/voestalpine/2018-11-07/(http://streaming.voestalpine.com/voestalpine/2018-11-07/) zur Verfügung.Der voestalpine-KonzernDie voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führenderTechnologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- undVerarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünfKontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativhöchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zähltsie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- undHausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Dievoestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und imSpezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. ImGeschäftsjahr 2017/18 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von annähernd 13Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp 2 Milliarden Euro undbeschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeiter.