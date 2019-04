Aufweichung des Berufsrechts? / 14. Europatag der BZÄK - Politiker und BZÄK debattieren im Vorfeld der Europawahl

Berlin (ots) - Der Einfluss Europas wächst - auch auf Medizin undZahnmedizin. EU-Vorgaben, gesundheitspolitische Vorhaben sowie fürden europäischen Binnenmarkt erstellte Auflagen haben unmittelbareAuswirkungen auf die deutschen Heilberufe. Ob damit deutscheStandards aufgeweicht werden und welche Zukunft die in Deutschlandbewusst regulierten Berufe im europäischen Binnenmarkt haben,diskutierten heute Politiker mehrerer im Europaparlament vertretenerParteien auf dem 14. Europatag der Bundeszahnärztekammer (BZÄK).Die Veranstaltung stand im Zeichen der Ende Mai anstehendenEuropawahl sowie der Umsetzung der sog.Verhältnismäßigkeitsrichtlinie in Deutschland. Rund 80 Teilnehmerdiskutierten mit Kandidaten und Vertretern der sich zur Wahl für dasEuropaparlament stellenden Parteien über deren europapolitischeZielvorstellungen. Schwerpunkt waren die aktuellen Entwicklungen dereuropäischen Gesundheits- und Binnenmarktpolitik. Es wurde deutlich,wie wichtig die Entscheidungen des Europäischen Parlaments und derEuropäischen Union für den zahnärztlichen Berufsstand geworden sind.Nach einer Impulsdiskussion mit Dr. Heinz Hetmeier, Leiter derUnterabteilung "EU Mitgliedsstaaten und sonstige europäische Länder,EU Binnenmarkt, Europa 2020" im Bundeswirtschaftsministerium,stellten sich Norbert Lins (CDU), Mitglied im Gesundheitsausschussdes Europäischen Parlaments, Gaby Bischoff (SPD), Kandidatin für dieEuropawahl und ehemalige Präsidentin der Arbeitnehmergruppe imEuropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), Dr. BettinaHoffmann (Die Grünen), Mitglied im Gesundheitsausschuss des DeutschenBundestages, sowie Dr. Wieland Schinnenburg (FDP), Mitglied imGesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, der Diskussion.BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel missbilligte, bewährteSicherheits-Strukturen der freiberuflichen Selbstverwaltungleichtfertig zugunsten vermeintlicher Beschäftigungseffekte zurDisposition zu stellen. "Kurzfristiges Wirtschaftswachstum ist nichtalles. Man muss alle Nebenwirkungen und Folgekosten berücksichtigen",so Engel. Er warb für ein hohes Qualifikationsniveau der Zahnärzte inEuropa. Dies sei der beste Patientenschutz.Angesichts der bevorstehenden Europawahl hat die BZÄK ihregesundheitspolitischen Forderungen in einem europapolitischenPositionspapier formuliert, das auf dem Europatag vorgestellt wurde.Es enthält acht Kernanliegen. So fordert die BZÄK imPatienteninteresse die Sicherstellung der unbeeinflussten freienBerufsausübung, die Verabschiedung einer Europäischen Charta derFreien Berufe, die Prüfung von EU-Vorgaben auf deren bürokratischeAuswirkungen, die Gewährleistung einer hohen Qualität derzahnmedizinischen Ausbildung, die Digitalisierung im Gesundheitswesenausschließlich zum Nutzen der Patienten zu gestalten, Amalgam alsnotwendiges Füllungsmaterial zu erhalten, die Bekämpfung vonAntibiotikaresistenzen konsequent fortzusetzen und weitereInitiativen zur Verbesserung der Mundgesundheit und damitLebensqualität der Menschen anzustoßen.Zum Positionspapier:www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b19/europawahl2019-position_bzaek.pdfHinweis: Fotos der Veranstaltung sind auf Nachfrage erhältlichunter: presse@bzaek.dePressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell