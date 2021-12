Aufwärtstrend vorbei: Flugverkehr im November zurückgegangen

LANGEN (dpa-AFX) - Im deutschen Luftraum ist erstmals seit März die Zahl der Flugbewegungen wieder zurückgegangen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) registrierte nach eigenen Angaben im November 174 673 Flüge nach Instrumentenregeln, also größerer Verkehrsflugzeuge. Das waren rund 33 000 Bewegungen weniger als im Oktober - ein deutlicher Knick der Wachstumskurve, wie die DFS in Langen bei Frankfurt am Montag mitteilte. Zwar sei ein Rückgang im Herbst erwartbar gewesen, letztlich hätten sich aber mit der Wiederaufnahme vieler Verbindungen in die USA mehr Hoffnungen auf Erholung verbunden.

Mit nunmehr knapp 1,5 Millionen Flügen ist der Wert aus dem Vorjahr 2020 bereits im November übertroffen. Vom Rekordjahr 2019 mit gut 3,3 Millionen Flügen bleibt aber auch das laufende Jahr weit entfernt. Lediglich der Flughafen Leipzig/Halle konnte im November mit vielen Frachtflügen das Niveau aus dem Vorkrisenjahr übertreffen.