Auftritte der AGRAVIS Raiffeisen AG auf der Agritechnica 2019 (FOTO)

Hannover (ots) -Halle 20, Stand B05: Hier befindet sich das Herzstück der AGRAVIS Raiffeisen AGbei der Agritechnica 2019 http://ots.de/N4E4Px in Hannover. Auf "Themeninseln"präsentiert das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen die ganze Vielfaltseiner Produkte und Dienstleistungen. Das Motto "Service ist unser Feld" wirdvon der AGRAVIS mit Leben gefüllt - analog und digital.Die zunehmend schwierige wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft nachzwei überdurchschnittlich trockenen Jahren in Folge, den sich ständigverändernden Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Diskussionen schlagen sichin den Investitionsplanungen der Landwirte nieder. Das stellt auch die AGRAVISTechnik-Gruppe fest. Das Neumaschinen-Geschäft in der Landtechnik bleibtzurückhaltend. Der Auftragsvorlauf verharrt auf einem niedrigen Niveau. Positiventwickelten sich bei der AGRAVIS das Werkstatt- und das Ersatzteilgeschäft.Im vergangenen Jahr betrug der Produktumsatz des Geschäftsfelds Technikhttps://www.agravis.de/de/technik/ der AGRAVIS Raiffeisen AG 946 Mio. Euro (plus6 Prozent). Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und einem hartenVerdrängungswettbewerb setzte die AGRAVIS-Gruppe in ihrem Geschäftsfeld Technikin den vergangenen Jahren konsequent weiter auf Wachstum. So investiert dieAGRAVIS Technik kontinuierlich in ihre Standorte. Auch strategisches Wachstumsowie Partnerschaften mit den wichtigen Herstellern sind Bausteine für eineweitere positive Entwicklung. Beispiel Internationalisierung: Mit der Gründungder AGRAVIS Technik Polska Sp.z.o.o. (Hauptmarke Fendt) zum 1. September 2018baute die AGRAVIS ihre ausländische Marktkompetenz weiter aus.Die AGRAVIS Technik-Gruppe investiert aber nicht nur in Service,Dienstleistungen und qualifizierte Mitarbeiter, sondern auch in digitaleProzesse und Konzepte - entsprechend den Anforderungen und Bedürfnisse ihrerKunden. Auf dem Portal myfarmvis https://myfarmvis.de der AGRAVIS Raiffeisen AGund genossenschaftlicher Partner werden Module wie die der AGRAVIS NetFarmingGmbH https://www.netfarming.de/de/netfarming_de/ und das NährstoffmanagementtoolDelos https://www.delos.biz/ miteinander verknüpft. Zur Agritechnica 2019ergänzt der Landtechnik-Webshop das Segment E-Commerce auf myfarmvis. Denn derKunde verbindet heute ganz selbstverständlich online und offline.Ein optischer Hingucker auf dem AGRAVIS-Stand bei der Agritechnica ist derServicewagen. Auch im digitalen Zeitalter sind Nähe zum Kunden undVerlässlichkeit für die AGRAVIS oberste Maxime. Mit ihren 127 Standorten ist dieTechnik-Gruppe fest in den Regionen verwurzelt.Auf einen Blick:Halle 20, Messestand B05: AGRAVIS-Hauptstand mit folgenden Themen:- Technik Service- Digitale Konzepte und Portale: myfarmvis, Software Delos,AGRAVIS Netfarming GmbH, Precision Planting, AGRAVIS FutureFarm, ab-auction, atc-trader, agravis-mietpark- biovis agrar GmbH mit mechanischer Unkrautbekämpfung- Tectrol- Personal Halle 13, Messestand C22: AGRAVIS-Auftritt bei derHauptmarke Claas Halle 3, Messestand A49: AGRAVIS-Auftritt beider Hauptmarke New Hollandhttp://agrav.is/agritechnicahttp://ots.de/aQM05r