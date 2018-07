London (ots/PRNewswire) -V?ra Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher undGleichstellung der Geschlechter, wird beim Data Protection WorldForum (https://www.dataprotectionworldforum.com/) (DPWF) eine Redehalten.Die richtungsweisende Konferenz zum Thema Datenschutz findet am20. und 21. November 2018 im ExCeL London statt und richtet sich anein globales Publikum aus Datenschutzexperten, Top-Managern undleitenden unternehmerischen Entscheidungsträgern.EU-Kommissarin Jourová war maßgeblich an der Neugestaltung desDatenschutzes und der schnellen Umsetzung der EU-Datenschutzreformbeteiligt, die am 25. Mai in Kraft trat.Die EU-Kommissarin hat darüber hinaus auf internationaler Ebeneden Datenschutz für EU-Bürger verhandelt. Gestern haben dieEuropäische Kommission und Japan vereinbart, die weltweit größte Zonefür sichere Datenflüsse(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_en.htm) zu schaffen.Sie sind übereingekommen, das jeweils andere Datenschutzsystem als'gleichwertig' anzuerkennen. Damit ist ein sicherer Datenflusszwischen der EU und Japan gewährleistet.Die EU-Kommissarin hat zudem das Privacy Shield ausgehandelt. DasDatenschutz-Rahmenwerk soll sicherstellen, dass private Unternehmenwie Facebook und Google sowie öffentliche Organisationen wie dieamerikanischen Sicherheitskräfte personenbezogene Daten, die vonEuropa über den Atlantik geschickt werden, nicht missbrauchen können.Die zweitägige Konferenz findet sechs Monate nach demInkrafttreten der DSGVO am 25. Mai statt. Es gibt zweiKonferenzblöcke, zwei Masterclass-Räume sowie ein Keynote-Auditoriumund verschiedene runde Tische, alle unter Beteiligung der weltweitführenden Datenschutzexperten.Unter den mehr als 100 führenden Fachexperten sind:- Sir Rob Wainwright, Senior Cyber Partner bei Deloitte undehemaliger geschäftsführender Direktor von Europol- Marloes Pomp, Leiterin des Bereichs Blockchain-Projekte bei derniederländischen Regierung- Jamie Bartlett, Autor und Journalist der Serien Dart Net und BBC 2über Silicon Valley- Russell Marsh, Geschäftsführer von Accenture- Chiara Rustici, unabhängige Expertin für EU-Datenschutz und DSGVO- Nicola McKilligan Regan, Senior Partner, Privacy Partnership- Nirvana Farhadi, Global Head, Regtech, Risk & Regulatory ComplianceAffairs- Paul Nemitz, Direktor für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit beider Generaldirektion Justiz und Verbraucher der EuropäischenKommission- Steve Wright, Beauftragter für Datenschutz undInformationssicherheit, John Lewis PartnershipNick James, Gründer des Data Protection World Forum, sagte:"Wir sind begeistert, dass EU-Kommissarin Jourová beim DataProtection World Forum auftritt. Sie war maßgeblich an der Umsetzungder DSGVO beteiligt und hat die Datenschutzrechte in den Mittelpunktgerückt, nicht nur in Europa, sondern weltweit."Weitere Informationen zum Data Protection World Forum finden Sieunter: https://www.dataprotectionworldforum.com/Informationen zum Data Protection World ForumDas Data Protection World Forum ist eine Veranstaltung derOrganisatoren der GDPR Summits. Es haben bereits 10 GDPR Summits zumThema Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der 2017 & 2018laufenden Serie stattgefunden, an denen mehr als 3.000 Delegierte ausüber 20 Ländern teilgenommen haben. Die meisten Teilnehmer sindDirektoren oder gehören der oberen bzw. obersten Führungsebene an.Sie suchen nach Wegen, um die neuen Datenschutzrichtlinienumzusetzen, und nach technischen Lösungen und Beratungsangeboten, umdas Thema Compliance erfolgreich zu beherrschen.Pressekontakt:Laura Edwards+44(0)845-5000-328 oder laura@dataprotectionworldforum.comOriginal-Content von: Data Protection World Forum, übermittelt durch news aktuell