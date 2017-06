Köln (ots) -- Im Video, das in Los Angeles gedreht wurde, parkt ein weinroterFord Mustang GT 350 am Straßenrand und wird von den vier "LittleMix"-Sängerinnen umtanzt- Ford Mustang verzeichnete bereits fast 4.000 Auftritte in Filmenund TV-ShowsDer neue Ford Mustang, gemäß IHS Markit das aktuell meistverkaufteSportcoupé der Welt, ist nun auch im neuen "Power"-Musikvideo derbritischen Rhythm & Blues-Band "Little Mix" zu sehen. In dem Video,das in Los Angeles gedreht wurde, parkt ein Ford Mustang GT 350Fastback, weinrot lackiert (Ruby Rot-Metallic) mit zwei schwarzenRallyestreifen auf Motorhaube und Dach, am Straßenrand und wird vonden vier "Little Mix"-Sängerinnen umtanzt - also von Jesy Nelson,Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock. Dies der Linkauf das Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dw8B1q1tKgs"Der Ford Mustang war unglaublich sexy und cool", sagen dieBandmitglieder, die sich derzeit auf Tournee durch 17 Länder befindenund bereits in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien,Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Frankreichaufgetreten sind. In Kürze folgt überdies ein Konzert inGroßbritannien.Der Auftritt im neuen Video von "Little Mix" ist bei Weitem nichtdie erste Filmrolle des Ford Mustang. Vielmehr kann der ikonischeSportwagen während der vergangenen 50 Jahre eine der produktivstenAuto-Karrieren in der Filmgeschichte vorweisen, mit Auftritten inmittlerweile mehr als 3.800 Spielfilmen und TV-Shows - angefangenbeim James Bond-Streifen "Goldfinger" über Steve McQueensAction-Klassiker "Bullitt" bis zur modernen "Need forSpeed"-Verfilmung. Europaweit ist der Ford Mustang als Fastback undConvertible im Handel erhältlich.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell