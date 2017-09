Der Auftritt des Energieinternetsystems G-IEMS von GREE bei der IFA (FOTO)

Berlin (ots) -Die passendste Zeit zum An- und Ausschalten jedes Haushaltsgerätesentpsrechend der Energieverbrauchskurve einstellen; die Kontrolleüber den Energieverbrauch jedes Gebäudes entsprechend des Bedarfs unddes aktuellem Strompreises modulieren; jede Ware, jede Aktivität undjeder Mensch wird eine Statusleiste der CO2-Emissionen im Kopf haben.Damit kann man Geschäfte machen. Mit einem kleinen Klick auf dem Ipadkann man den durch die PVA auf dem Dach generierten überflüssigenStrom an Fremde verkaufen, die ihr BEV aufladen müssen...Das sind keine Illusionen irgendeines Science-Fiction-Romans,sondern Zukunftsbilder, die bald für jeden von uns Realität werden.Am 1. September gelangt das Energieinternetsystem G-IEMS von GREEauf der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA) in Deutschlandins Blickfeld der Öffentlichkeit der ganzen Welt. Dieses vollständigeÖkosystem, das die Stromversorgung, -speicherung, -spannung und denhoch effizienten Stromverbrauch, die Echtzeitkontrolle der Energieund die zentralisierte Verwaltung der Energieinformationen sowieLightweighting-Interaktionen umfasst, wird einen großen Beitrag zursauberen und intelligenten Energieversorgung in der globalenEnergieindustrie leisten, um eine neue vernetzte Energiewelt zuschaffen.Auf der Pressekonferenz sagte Prof. Leo Lorenz, Mitglied derNationalen Akademie der Wissenschaften und Mitglied des Arbeitsteamsfür die Nobelpreisvorauswahl: "Die erfolgreiche Erschließung vonG-IEMS durch GREE spielt eine entscheidende Rolle für dieEnergieeinsparung und Emissionsreduzierung auf der Welt und wird zurweiteren Entwicklung der Energieeinsparung und Emissionsreduzierungim Bereich Architektur führen."Anstoß der Energierevolution durch ein vollständiges ÖkosystemWenn man vom Internet als einer globalen Informationsrevolutionsprechen kann, gilt das Energieinternet zweifellos als andereRevolution in der Energiewelt. Genau wie die Daten im Internetzirkuliert auch die Energie, die die menschliche moderne Zivilisationvorantreibt, im Energieinternet, wobei die Energie in einem hochintelligenten Zentrum effizient verwaltet, umgewandelt und verwendetwird.Das Energieinternetsystem G-IEMS, das von GREE angeregt undentwickelt wurde, kann nicht nur als ein "Netz" zur Energieverteilungbetrachtet werden. Es ist ein komplettes Ökosystem, in das effizienteStromversorgung, sichere Stromspeicherung, verlässliche Umspannungdes Stromes, effizienter Stromverbrauch, Echtzeitkontrolle derEnergie, zentrale Verwaltung der Energieinformationen undLightweighting-Interaktionen eingebaut werden. Durch dieIntegrationsverwaltung der photovoltaischen Stromerzeugung, durchSpeichersysteme, Stromnetze, elektrische Anlagen und andereAnschlüsse kann dieses System den photovoltaischen Stromverbrauch unddie Stromverteilung verbessern. Das entspricht nicht nur denpolitischen Maßnahmen Chinas zum Vorantreiben der Verwendung vonsauberen Energien und der Lastenverteilung, sondern bietet denKonsumenten auch Lösungskonzepte für saubere, sichere, verlässliche,gemütliche und effiziente Energiesysteme.Mit der Veröffentlichung des Energieinternetsystems G-IEMS wirddas wünschenswerte Bild der "Stadt der Zukunft" Realität. In derphotovoltaischen Stadt, die auf Basis des EnergieinternetsystemsG-IEMS gegründet wird, verfügt jeder Haushalt über ein System zurphotovoltaischen Stromversorgung und Stromspeicherung, das an einanderes angefügt werden kann. So kann ein Haushalt den selbsterzeugten Strom nutzen und mit dem überflüssigen Strom Handeltreiben. Die Photovoltaik ist zuständig für die Stromversorgung, dasSpeichersystem für die Stromaufbewahrung und das Umspannsystem fürdie Energieumwandlung. Außerdem können die pjotovoltaischeKlimaanlage und Geräte mit Gleichstrom Probleme bei derStromverwendung lösen. In Zukunft wird es im Stromnetz mehrÜbertragungswege geben, die jeden Verbraucher auch in einenEnergieerzeuger verwandeln. Dadurch könnte die zentraleStromversorgung verringert werden.Neue Energiewelt durch selbstständige KreationenIn den letzten hundert Jahren hat die Verwendung von fossilenEnergien zu einer hohen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft undder industrialisierten Zivilisation geführt, wobei gleichzeitig auchProbleme, wie Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Smog,Energieerschöpfung entstanden. Daher bemühen sich Deutschland, dieUSA, Japan und andere Länder aktiv darum, Lösungen zum Ersatz vonsauberen Energien zu finden.Prof. Leo Lorenz betont, dass Deutschland schon seit dem Ende des20. Jahrhunderts damit begonnen habe, das politische System dererneuerbaren Energien Schritt für Schritt zu formen, dieStromnetzentgeltverordnung und das Gesetz für erneuerbare Energien inKraft zu setzen sowie den Plan für das intelligente StromnetzE-Energy in Gang zu bringen. Dabei erleben die photovoltaischeStromerzeugung, Stromerzeugung durch Windenergie, dieEnergiespeicherung, der Energiehandel und andere dezentraleEnergieprodukte einen Aufschwung. Momentan hat der Anteil dersauberen Energien an der Stromerzeugung in Deutschland 35% erreicht.China arbeitet auch aktiv daran, die "Energierevolution"voranzutreiben, mit dem Ziel die fossilen Energien durch saubereEnergien und sauberen Strom zu ersetzen. Die Entwicklung dezentralerEnergieprodukte findet in China große Unterstützung. Bis her gibt esin ganz China über 1000 Unternehmen, die im Handel mit Strom tätigsind und sich beim Institut für Stromhandel registriert haben.Neue Energien verändern die ZukunftZur Zeit kann das Energieinternetsystem G-IEMS von GREE Stromverbrauchenden Einheiten, wie Wohnhäusern, Fabriken, Gemeinden oderParks, eine vollständige Lösung zur Energieversorgung, -speicherung,-verbrauch und -verwaltung anbieten.Das Energieinternet für Wohnhäuser G-HIEMS hat die Schwierigkeitenbezüglich der Verwirklichung von gleichzeitigen Stromumwandlungen fürMulti-Terminals bei Energieversorgung, -speicherung, -verbrauch und-verwaltung überwunden und transparenten, sicheren und effizientenEnergieverbrauch erreicht. Die dezentrale Energieerzeugung ermöglicht
Energieverbrauch durch eigene Energieerzeugung und Energieverbrauch
in der Nähe, was den Stromverbrauch im öffentlichen Stromnetz
reduzieren kann.Das Energieinternet für Fabriken kann durch den Anschluss an das
Stromnetz auf die aktuellste Planung und Regulierung des Stromnetzes
reagieren und sich dadurch entscheiden, wie viel Strom gespeichert
und genutzt werden soll, um die Lastenverteilung zu verwirklichen und
damit den Stress der nationalen Energieversorgung abbauen.Erleben Sie die Zukunft der Energie schon jetzt. GREE fördert
zusammen mit noch mehr Partnern den gemeinsamen Verbrauch und Verkehr
der globalen Energie, um eine neue vernetzte Energiewelt, die zuerst
Wohnhäuser, Fabriken, Gemeinden, Parks und schließlich auch die ganze
Stadt umfassen kann, zu erschaffen.