Auftragseingang beim IT-Dienstleister S&T zieht zum Jahresstart weiter an

LINZ (dpa-AFX) - Beim österreichischen IT-Dienstleister S&T haben die Geschäfte zum Jahresauftakt weiter Fahrt aufgenommen.



In den vergangenen Monaten habe sich der Auftragseingang nochmals deutlich beschleunigt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Linz mit. "In Summe gehen wir davon aus, dass die Neuaufträge den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in etwa um 20 Prozent übertreffen werden."

S&T stellt daher für das Gesamtjahr eine Steigerung des organischen Wachstums in Aussicht. Dabei könne es im ersten Quartal aufgrund der aktuellen Knappheit bei Mikrochips auch zu geringfügigen Umsatzverschiebungen in die Folgequartale kommen.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll an die Aktionäre künftig 50 Prozent des jährlichen Nettogewinns in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden ausgezahlt werden. Der Rest werde in das eigene Wachstum investiert./tav/stk