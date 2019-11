Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September 2019: +4,1 % saisonbereinigt zum Vormonat

Wiesbaden (ots) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbewar nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2019saison- und kalenderbereinigt 4,1 % höher als im August 2019. Im wenigerschwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das reale Volumen der saison-und kalenderbereinigten Auftragseingänge von Juli bis September 2019 gegenüberApril bis Juni 2019 um 0,6 %.Im Vorjahresvergleich war der kalenderbereinigte reale Auftragseingang imBauhauptgewerbe im September 2019 um 1,4 % höher als im September 2018. In denersten neun Monaten des Jahres 2019 stieg der Auftragseingang real um 4,0 %gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Höchster Auftragseingang in einem September seit 1995Im September 2019 lagen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben vonUnternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen nominal mit rund 7,2 MilliardenEuro 8,6 % höher als im September 2018. Einen höheren Auftragseingang in einemSeptember hatte es zuletzt vor 24 Jahren gegeben (1995: 7,6 Milliarden Euro).Damit bleibt das Auftragseingangsvolumen seit Dezember 2018 auf Rekordniveau. ImVergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Auftragseingänge in den ersten neunMonaten 2019 nominal um 9,6 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4449040OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell