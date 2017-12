Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Oktober 2017: + 0,2 % saisonbereinigt zum Vormonat

Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Oktober 2017 um 0,2 % höher als imVormonat. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich sankdas Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigtenAuftragseingänge von August bis Oktober 2017 gegenüber dem Zeitraumvon Mai bis Juli 2017 um 1,7 %.Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe im Oktober 2017 um 6,1 %niedriger. In den ersten zehn Monaten 2017 stieg er um 1,7 %gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben vonUnternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im Oktober 2017nominal (nicht preisbereinigt) um 2,6 % niedriger als im Oktober desVorjahres. Damit waren die Auftragseingänge eines Monats imVorjahresvergleich erstmals seit über zwei Jahren rückläufig. Mitrund 5,4 Milliarden Euro erreichten die Auftragseingänge dennoch denzweithöchsten Stand im Oktober eines Jahres seit 1998. Im Vergleichzu den ersten zehn Monaten 2016 stiegen die Auftragseingänge in denersten zehn Monaten 2017 nominal um 4,6 %.Weiterführende InformationenMethodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zurStatistik und in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Benjamin Deißroth, Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell