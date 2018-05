Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im März 2018: - 15,1 % saisonbereinigt zum Vormonat

Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im März 2018 um 15,1 % niedriger als imVormonat. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den außergewöhnlichhohen Auftragseingang des Vormonats zurückzuführen, als der höchstejemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Februar erzielt wurde. Imweniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich fiel das Volumender saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingängevon Januar 2018 bis März 2018 gegenüber dem Zeitraum von Oktober bisDezember 2017 um 1,7 %.Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe im März 2018 um 3,7 % niedriger.In den ersten drei Monaten im Jahr 2018 stieg er um 3,6 % gegenüberdem Vorjahreszeitraum.Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben vonUnternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im März 2018nominal bei rund 7,1 Milliarden Euro. Das waren zwar 3,3 % wenigerals im März 2017 (7,3 Milliarden Euro), aber nach diesemRekordergebnis immer noch der zweithöchste Wert seit 1996. ImVergleich zu den ersten drei Monaten 2017 stiegen dieAuftragseingänge in den ersten drei Monaten 2018 nominal um 6,8 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Benjamin Deißroth,Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell