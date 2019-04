Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar 2019: -2,0 % saisonbereinigt zum Vormonat / Auftragseingangsvolumen im Dreimonatsvergleich bei +8,4 %

Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Februar 2019 um 2,0 % niedriger als imJanuar 2019. Diese rückläufige Entwicklung ist auf den besondershohen Auftragseingang des Vormonats zurückzuführen. Im wenigerschwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg das Volumen dersaison-, arbeitstäglich- und preisbereinigten Auftragseingänge vonDezember 2018 bis Februar 2019 gegenüber September bis November 2018um 8,4 %.Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar 2019 um 1,1 % höher. Inden ersten beiden Monaten des Jahres 2019 stieg er um 5,8 % gegenüberdem Vorjahreszeitraum.Höchster jemals gemessener Wert an neuen Aufträgen in einemFebruar Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben vonUnternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im Februar 2019nominal mit rund 6,6 Milliarden Euro um 8,2 % höher als im Februar2018. Das war der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einemFebruar in Deutschland. Damit bleibt das Auftragseingangsvolumen aufRekordniveau: Bereits im Januar 2019 und im Dezember 2018 waren diehöchsten jemals gemessenen Werte für einen Januar beziehungsweiseDezember erreicht worden. Im Vergleich zu den ersten zwei Monaten2018 stiegen die Auftragseingänge in den ersten zwei Monaten 2019nominal um 12,7 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe Telefon: +49 (0) 611 / 7547 33, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell