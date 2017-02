Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Dezember 2016: + 0,5 % saisonbereinigt zum Vormonat

Wiesbaden (ots) - Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Dezember 2016 um 0,5 % höher als imNovember 2016. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleichstieg das Volumen der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigtenAuftragseingänge von Oktober bis Dezember 2016 gegenüber Juli bisSeptember 2016 um 8,9 %.Im Vorjahresvergleich war der arbeitstäglich- und preisbereinigteAuftragseingang im Bauhauptgewerbe im Dezember 2016 um 4,3 % höher.Im gesamten Jahr 2016 stieg er um 13,0 % gegenüber dem Vorjahr.Bezogen auf die nominale Veränderung lag der Wert desAuftragseingangs im Bauhauptgewerbe im Dezember 2016 um 7,5 % überdem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Jahr 2015 stiegendie Auftragseingänge im Jahr 2016 nominal um 14,6 %. Mit 67,8Milliarden Euro erreichten die Auftragseingänge den höchsten Wertseit 20 Jahren (1996: 72,3 Milliarden Euro).Der Umsatz des Bauhauptgewerbes in Betrieben von Unternehmen mit20 und mehr tätigen Personen lag im Dezember 2016 nominal mit rund7,7 Milliarden Euro um 13,0 % höher als im Dezember 2015. Im Jahr2016 konnte der Umsatz mit einem Anstieg um 7,4 % gegenüber 2015 aufrund 71,8 Milliarden Euro zum sechsten Mal in Folge gesteigertwerden. Ein höherer Umsatz war zuletzt im Jahr 2000 erzielt worden(72,1 Milliarden Euro).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Gerd Walter, Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 67,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell