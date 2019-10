Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2019: -2,6 % saisonbereinigt zum Vormonat

Wiesbaden (ots) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang imBauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes(Destatis) im August 2019 saison- und kalenderbereinigt 2,6 %niedriger als im Juli 2019. Im weniger schwankungsanfälligenDreimonatsvergleich sank das reale Volumen der saison- undkalenderbereinigten Auftragseingänge von Juni bis August 2019gegenüber März bis Mai 2019 um 1,4 %. Dieser Rückgang ist auf dassehr hohe Auftragseingangsniveau, bedingt durch die besonders guteEntwicklung der vorausgegangenen Berichtsmonate, zurückzuführen.Im Vorjahresvergleich war der kalenderbereinigte realeAuftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2019 um 0,3 % höher alsim August 2018. In den ersten acht Monaten des Jahres 2019 stieg derAuftragseingang real um 4,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Höchster Auftragseingang in einem August seit 1995Im August 2019 lagen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe inBetrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen nominal(nicht preisbereinigt) mit rund 6,6 Milliarden Euro 2,1 % höher alsim August 2018. Einen höheren Auftragseingang in einem August hattees zuletzt vor 24 Jahren gegeben (1995: 6,7 Milliarden Euro). Damitbleibt das Auftragseingangsvolumen seit Dezember 2018 aufRekordniveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen dieAuftragseingänge in den ersten acht Monaten 2019 nominal um 9,7 %.Weiterführende InformationenMethodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zurStatistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung, sowie in denQualitätsberichten zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können überdie Tabelle 44111-0008 (Auftragseingangsindizes, Jahre) und dieTabelle 44111-0009 (Auftragseingangsindizes, Monate, bereinigteDaten) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der RubrikKonjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell