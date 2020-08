Auftragsbestand in der deutschen Industrie steigt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Anzeichen für eine Erholung der deutschen Industrie nach dem Einbruch in der Corona-Krise mehren sich.



Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe lag im Juni bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 1,4 Prozent höher als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Der Bestand an Inlandsaufträgen stieg um 5,2 Prozent. Bei den Auslandsorders verringerte er sich dagegen um 0,3 Prozent. Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Bestellungen, die noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden.

Im Vergleich zum Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragsbestand im Juni allerdings um 1,3 Prozent niedriger.

Auch andere Konjunkturdaten deuteten zuletzt auf eine Erholung der Industrie hin. So war der Auftragseingang im Juni unerwartet kräftig gestiegen. Im Monatsvergleich legte das Ordervolumen nach jüngsten Angaben der Statistiker um 27,9 Prozent zu. Auch die Industrieproduktion zog im Juni an./mar/DP/stw