Auftrag für Großyacht gibt Blohm+Voss in Hamburg Oberwasser

HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - Die Bremer Lürssen-Gruppe hat mit einer norwegischen Werft einen Auftrag zum Bau einer Großyacht erhalten, von dem der Hamburger Lürssen-Standort Blohm+Voss auch langfristig profitieren soll.



Rumpf und Aufbauten des sogenannten Explorer Vessel werden bei der Kleven Verft in Norwegen gefertigt, die finale Ausrüstung, Erprobung und Ablieferung erfolgten in Hamburg, sagte Lürssen-Sprecher Oliver Grün am Donnerstag. Der Auftraggeber und das Volumen wurden nicht genannt. Mit dem Auftrag sei Lürssen imstande, ein neues Produkt zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu platzieren.

Die finalen Ausrüstungsarbeiten der mit der ersten Großyacht gestarteten Produktlinie würden von der bei Blohm+Voss neu gegründeten Refit-Abteilung verantwortet und am Hamburger Werftstandort durchgeführt, sagte Grün. "Wir sind zuversichtlich, mit diesem innovativen Schiffstyp weitere Kunden von unserem Produkt zu überzeugen und mit den 'Langliegern' zeitgleich einen weiteren Baustein zur Sicherung unseres Hamburger Werftstandorts zu leisten." Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, könne der neue Schiffstyp, wenn er sich erfolgreich verkauft, den Erhalt von Blohm+Voss in Hamburg auf Jahrzehnte sichern.

Blohm+Voss wurde 2016 an die Lürssen-Gruppe verkauft und einer Schrumpfkur unterzogen. Lürssen gehört zu den fünf größten Werftengruppen in Deutschland./evs/DP/stb