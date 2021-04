Aufträge am Bau erreichen Februar-Rekordwert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat im Februar einen Auftragsrekord verbucht.



Mit rund 7,1 Milliarden Euro wurde der höchste je gemessene Wert an Neuaufträgen in einem Februar erreicht, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Auftragseingang um 3,5 Prozent. Zum Januar 2021 jedoch ging der preis- und saisonbereinigte Umfang der Bestellungen um 3,7 Prozent zurück.

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres verzeichnete die Branche ein preisbereinigtes Auftragswachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nominal, also zu den jeweiligen Marktpreisen, legten die Bestellungen um 3,3 Prozent zu. In dieser Betrachtung betrug das Wachstum im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat 7,6 Prozent./dhu/DP/mis