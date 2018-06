Aufteilung WM-Parallelspieltag für ZDF und ZDFinfo festgelegt (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF hat die Aufteilung der parallel angesetztenWM-Vorrundenspiele für Montag, 25. Juni 2018, festgelegt.Am Montag, 25. Juni 2018, steht um 16.00 Uhr die Entscheidung umPlatz 1 in der WM-Gruppe A zwischen Gastgeber Russland und Uruguayauf dem Programm des ZDF. Live-Reporter in Samara ist Oliver Schmidt.Das zeitgleich angesetzte Spiel zwischen Saudi-Arabien und Ägyptenüberträgt ZDFinfo live. Kommentator in der Arena von Wolgograd istMartin Schneider.Die beiden Abendspiele des Tages werden wie folgt ausgestrahlt: Um20.00 Uhr überträgt das ZDF die Begegnung zwischen Iran und Portugal.Reporterin in Saransk ist Claudia Neumann. Das Parallelspiel Spaniengegen Marokko kommentiert Béla Réthy live aus Kaliningrad fürZDFinfo.Die Begegnungen des letzten Spieltages der WM-Gruppenphase (25.bis 28. Juni 2018) werden parallel um 16.00 Uhr beziehungsweise 20.00Uhr angepfiffen. Alle Spiele werden in voller Länge live in denHauptprogrammen von ZDF und ARD oder in ZDFinfo und One ausgestrahlt.Die Aufteilung für den ZDF-WM-Sendetag 27. Juni 2018 erfolgt zueinem späteren Zeitpunkt.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell