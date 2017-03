Auftanken im Ferienhaus / Repräsentative Studie: Ferienhausurlaub sorgt für intensiveres Familienleben bei Deutschen

Frankfurt (ots) - Jeder zweite Deutsche erlebt zu wenigQualitätszeit mit der Familie, so eine neue repräsentative Studie*von FeWo-direkt, Deutschlands führendem Ferienhausportal. Eingemeinsamer Urlaub kann dabei helfen, die Familien-Batterie wiederaufzuladen und den Familienverbund zu stärken. Doch: Nicht jedeUnterkunftsart ist gleich gut dafür geeignet. Während die gemeinsameZeit in Pensionen und Hotels beispielsweise als gleich oder sogarweniger intensiv als im Alltag bewertet wird, schätzen satte 85Prozent der Deutschen die Familien-Qualitätszeit in einemFerienhausurlaub intensiver ein als im Alltag. Drei von vierDeutschen sind daher der Meinung, dass ein Aufenthalt im Ferienhausden familiären Zusammenhalt stärkt, acht Prozent geben das für dieUnterkunftsart Camping an und sechs Prozent für den Hotelurlaub.Wie intensiv die Familienzeit wird, hängt von der UnterkunftsartabObwohl im Urlaub mehr Zeit für gemeinsame Familienaktivitäten alsim Alltag zur Verfügung stehen sollte, trifft das laut denStudienergebnissen von FeWo-direkt nur auf bestimmte Unterkunftsartenzu. Am wenigsten geeignet für Familienmomente sind Hotels (64Prozent), Gasthöfe und Pensionen (73 Prozent) und Jugendherbergen (77Prozent) - hier wird die familiäre Qualitätszeit von den Befragtenals gleich oder schlechter im Vergleich zum Alltag eingeschätzt. Aufder positiven Seite der Familienzeit-Skala führt der Ferienhausurlaub(85 Prozent) mit großem Abstand das Ranking an, gefolgt vonFerienparks (54 Prozent) und Familienhotels (47 Prozent).Das bisschen Haushalt...: Im Alltag Streitthema - im UrlaubförderlichFür Ferien in den eigenen vier Urlaubswänden spricht für Familienvor allem die flexible Tagesgestaltung (89 Prozent), viel Raum undPlatz sowie die Möglichkeit zur Selbstverpflegung (jeweils 85Prozent). Für jeden Zweiten (54 Prozent) ist zudem die Möglichkeit zueinem intensiven Zusammensein als Familie wesentlicher Vorteil eineseigenen Ferien-Zuhauses. So werden Haushaltsaufgaben wie der Einkaufoder das Erledigen des Abwaschs, die im Alltag oftmals alszusätzlicher Stress- und Störfaktor empfunden werden, imFerienhausurlaub neu bewertet. 86 Prozent der befragten Familienempfinden im eigenen Urlaubsdomizil das gemeinsame Erledigen desHaushalts als weniger störend als zu Hause, für drei von vierFamilien gehört dies sogar zur Qualitätszeit für die gesamte Familiedazu. Für mehr als zwei Drittel bietet der gemeinsameFerienhausurlaub darüber hinaus die seltene Gelegenheit, mit derheimischen Routine zu brechen und im Urlaub Haushaltsaufgaben undRollen zu tauschen.Im Ferienhausurlaub werden aus alltäglichen Situationen besondereFamilienmomenteNicht nur die Haushaltspflichten werden im Miteinander einesFerienhausurlaubs anders und für den Familienzusammenhalt positivbewertet. Laut Umfrage ist das Urlaubs-Zuhause ebenso förderlich, umSituationen und Aktivitäten, die im Alltag als wenig außergewöhnlichbewertet werden, zu etwas Besonderem für die ganze Familie zu machen.Während im Alltag beispielsweise gemeinsame Ausflüge oder Sport undBewegung mit den Kindern nur manchmal für besonders schöneFamilienmomente sorgen, empfinden diese nahezu alle Familien imUrlaub für besonders (Ausflüge: 94 Prozent, Sport: 84 Prozent). Auchdie im Ferienhausurlaub mit anderen Familienmitgliedern, wie etwa denGroßeltern, verbrachte Zeit wird wertvoller eingeschätzt.* Die FeWo-direkt Familienstudie wurde im Rahmen der "12. DeutscheFerienhaus-Urlaubsanalyse" von der dwif Consulting GmbH fürFeWo-direkt durchgeführt. Im Dezember 2016 wurden 5.250 Urlauber zuThemen wie Reisezielen, Reisezeit, Ausgaben und Qualität derUnterkünfte sowie im Hinblick auf ihre Erfahrungen, Einstellungen undWünsche befragt. Darüber hinaus wurde untersucht, ob und wie sich einFerienhausurlaub auf das Familienleben und den Zusammenhalt in derFamilie im Vergleich zum Alltag und zu anderen Unterkunftsformenauswirkt.Über FeWo-direktFeWo-direkt ist Deutschlands Nummer 1 in derOnline-Ferienhausvermietung. Pro Jahr suchen Millionendeutschsprachige Besucher auf www.fewo-direkt.de nach ihremUrlaubsdomizil. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter desweltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Unter derDachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa,Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie einglobales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehrals zwei Millionen individuelle Unterkünfte in 190 Ländern stehen imHomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.dePressekontakt:Janina Roso, Tel.: + 49 (0) 69 - 80 88 - 40 92, FeWo-direkt, BaselerStraße 10, 60329 Frankfurt am Main, E-Mail: roso@fewo-direkt.dePressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Steffi Jarosch,Tel.: + 49 (0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell