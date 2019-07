Auftaktveranstaltung für die Jugendbauhütte Baden-Württemberg / Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege jetzt auch in Baden-Württemberg

Esslingen am Neckar (ots) - Am Montag, den 8. Juli 2019, fand um10.00 Uhr in der Schickhardt-Halle im Alten Rathaus in Esslingen dieAuftaktveranstaltung für die Jugendbauhütte Baden-Württemberg mitSitz in Esslingen am Neckar statt. Bürgermeister Ingo Rust, Dr.Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeitund Wohnungsbau, Professor Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamtesfür Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart undGeschäftsführer Professor Philip Kurz von der Wüstenrot-Stiftungstellten das Projekt vor."Ab dem 1. September 2019 können auch in Baden-WürttembergJugendliche zwischen 16 und 26 Jahren ein Freiwilliges Soziales Jahrin der Denkmalpflege (FSJ) absolvieren", freute sich Dr. SteffenSkudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), dieinzwischen Jugendbauhütten an 15 Standorten ermöglicht. 12 Monatelang können sich die jungen Leute in verschiedenen Bereichen derDenkmalpflege engagieren, durch praktische (Mit-)Arbeithandwerkliche, administrative und wissenschaftliche Erfahrungen inverschiedenen Einsatzstellen sammeln und in begleitendenSeminarblöcken einen umfassenden Überblick über die wichtigstenAufgaben des Denkmalschutzes gewinnen."Das Projekt Jugendbauhütten der DSD in Trägerschaft derInternationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) baut seit 20 Jahrenauf der Idee auf, jungen Menschen etwas zuzutrauen, ihnen dieMöglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, und in der Gemeinschaftetwas anzugehen, was sie vielleicht alleine niemals gewagt hätten,"erläuterte Silke Strauch, Teamleiterin der Jugendbauhütten der DSD."Seither konnte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit denijgd weitere 14 Jugendbauhütten in 11 Bundesländern starten",ergänzte Elly Bijloos, stellvertretende Geschäftsführerin der ijgd,die den neuen Leiter der Jugendbauhütte, David Nonnenmann,vorstellte.Inzwischen haben über 4.000 junge Erwachsene einenFreiwilligendienst in den Jugendbauhütten absolviert. "DieErfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass sich etwa zweiDrittel der jungen Menschen nach dem Durchlaufen eines FSJ in derDenkmalpflege dazu entscheiden, im Handwerksbetrieb eine Lehre zumachen oder ein fachentsprechendes Studium aufzunehmen. Nachwuchs,der auch in Baden-Württemberg dringend benötigt wird" sagte ProfessorDr. Claus Wolf vom Landesamt für Denkmalpflege und dankte zugleichden Einsatzstellen, bei denen die Jugendlichen landesweit im Einsatzsein werden.Staatssekretärin Katrin Schütz, die das Projekt von Beginn anpersönlich eng begleitete und deren Ministerium die neueJugendbauhütte wesentlich mitfinanziert, betonte die Bedeutung derJugendbauhütte für das Land: "Erfolgreiche Denkmalpflege setztvoraus, dass auch traditionelle Handwerkstechniken beherrscht werden.Die Jugendbauhütte bietet die Chance, sie am Original anzuwenden undKlarheit über die eigenen Fähigkeiten und beruflichen Neigungen zugewinnen. Das verankert die Belange der Denkmalpflege nachhaltig inder Gesellschaft und stärkt das Handwerk."Sitz der Jugendbauhütte Baden-Württemberg ist Esslingen am Neckar."Esslingen hat eine hohe Denkmaldichte, die Stadt atmet Geschichte",erklärte Ingo Rust, Bürgermeister der Stadt Esslingen. "Mit demLandesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg ist hier die fürDenkmalpflege landesweit zuständige Behörde ansässig. Wir freuen uns,dass nun auch die Jugendbauhütte hier vertreten ist. Auf diese Weisekönnen wir das Potenzial vor Ort optimal nutzen und Synergienentwickeln".Die Wüstenrot Stiftung unterstützt die Jugendbauhütte durch dieFörderung der Bildungsseminare. "Die Jugendbauhütte ist einMeilenstein für die Denkmalpflege im Land. Sie stärkt die Kompetenzenvon Jugendlichen und hilft dem Handwerk in der Denkmalpflege. Mit denBildungsseminaren werden zusätzlich Grundlagen vermittelt, die denBlick auf die gebaute Umwelt schärfen", sagte GeschäftsführerProfessor Philip Kurz und wünschte den Verantwortlichen und allenkünftigen Teilnehmern viele interessante Erfahrungen während ihrerkommenden Tätigkeit.Eine Diskussionsrunde mit Verantwortlichen und Freiwilligen ausJugendbauhütten anderer Orte und eine Ausstellung rundeten dieVeranstaltung ab. Auch am 9. und 10. Juli 2019 können sichInteressierte in der Schickhardt-Halle im Alten Rathaus in Esslingenam Neckar in der Ausstellung über die Idee der Jugendbauhütten inDeutschland informieren. Verantwortliche und Freiwillige stehen fürFragen zur Verfügung.Im ersten Freiwilligenjahrgang der JugendbauhütteBaden-Württemberg ab September gibt es noch freie Plätze. WeitereInformationen unter: www.freiwilligesjahr-bw.ijgd.de undwww.ijgd.de/fsjdenkmalPressekontakt:Für Rückfragen, Fotomaterial, Vermittlung von Gesprächspartner_innenoder eine begleitende Berichterstattung steht Ihnenzur VerfügungKlara Bitzer - 0511/13229751 - klara.bitzer@ijgd.deInternationale Jugendgemeinschaftsdienste(ijgd)BundesöffentlichkeitsarbeitSedanstraße 7530161 Hannoverwww.ijgd.deOriginal-Content von: Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd), übermittelt durch news aktuell