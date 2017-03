Groß-Umstadt (ots) -Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG,und Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gaben amDienstag (28.3.) den Startschuss für den Ausbau der Ladeinfrastrukturin Südhessen. Gemeinsam mit Bürgermeister Joachim Ruppert weihten siein Groß-Umstadt die erste Ladesäule ein. Im Rahmen desENTEGA-Projektes "Elektromobilität für Südhessen" werden noch indiesem Jahr insgesamt 100 Ladesäulen mit 200 Ladepunkten in denteilnehmenden Kommunen errichtet. Aktuell haben sich bereits 33Kommunen 38 Ladesäulen gesichert - weitere 30 Kommunen entscheidenderzeit über eine Beteiligung.Das ENTEGA-Projekt wird vom hessischen Wirtschaftsministerium mit500.000 Euro gefördert. "Mit der Unterstützung des Landes Hessenschaffen wir es noch in diesem Jahr, die Zahl der öffentlichzugänglichen Ladepunkte in Hessen um fast 30 Prozent zu erhöhen.Dieses Projekt ist für uns aber erst der Anfang. Die Zukunft derElektromobilität in Südhessen hat gerade erst begonnen", sagte Dr.Marie-Luise Wolff-Hertwig. Tarek Al-Wazir bezeichnete dieElektromobilität als Voraussetzung eines klimafreundlichenVerkehrssystems. "Elektromobilität ist alltagstauglich und bietetviele Vorteile. Ich bin überzeugt, dass mehr Fahrer umsteigen würden,wenn es ein dichteres Ladenetz gäbe. Deshalb leisten wir unserenBeitrag, der Elektromobilität den Anschub zu geben, den sie zumDurchbruch benötigt. Das ENTEGA-Projekt bringt die Elektromobilitätin Hessen einen großen Schritt voran."Die Kosten je Ladesäule inklusive Tiefbauarbeiten und elektrischemAnschluss belaufen sich auf circa 11.000 Euro. Das Land beteiligtsich mit 40 Prozent der Investitionskosten. Die Kommunen leisteneinen Eigenanteil von je nach Standort mindestens 2.500 Euro jeSäule. Zum Einsatz kommen AC-Ladesäulen mit zwei Ladepunkten undeiner Leistung von 2 x 22 kW.Pressekontakt:ENTEGA AGMichael OrtmannsN300 UnternehmenskommunikationFrankfurter Str. 11064293 DarmstadtTelefon: 06151 701-1160presse@entega.agInternet: www.entega.agOriginal-Content von: ENTEGA, übermittelt durch news aktuell