Auftakttagungen zur 126. Messe Kanton, Etablierung einer Offenen Plattform für Alle

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 126. Import- undExportwarenmesse in China (Messe Kanton oder "the Fair") bringt am15. Oktober in Guangzhou mehr als 25.000 Unternehmen auf 1,18Millionen m2 zusammen mit weltweiten Käufern aus mehr als 210 Ländernund Regionen.Xu Bing, Sprecher der Messe Kanton und stellvertretenderGeneraldirektor des chinesischen Außenhandelszentrums, bemerkt, dassdie Messe Kanton in den letzten 70 Jahren seit der Gründung derVolksrepublik China viele Veränderungen beim Handel mitgemacht hat,daher ist die 126. Ausstellung besonders wichtig, um ein stabiles undqualitatives Wachstum im Außenhandel zu erzielen.Die 126. Messe Kanton sieht ein dauerhaftes Wachstum in derglobalen Zusammenarbeit. Innerhalb des Rahmens "GlobalesPartnerschaftsprogramm Messe Kanton", hat die Messe mehr als 128Partner aus 72 Ländern und Regionen hervorgebracht. Die Messe heißtzum ersten Mal die Präsentation neuer Produkte aus Japan und Kanadawillkommen, bei der 11 nationale Delegationen im InternationalenPavillon anwesend sein werden. 642 ausländische Unternehmen werdenihre Produkte vorstellen, wobei mehr als 60 Prozent aus Ländern derBelt and Road Initiative stammen. Zusammen mit chinesischenAusstellern aus dem Nationalen Pavillon, werden 16 Produktkategorienabgedeckt, so dass die Messe Kanton eine multifunktionale,integrierte Plattform bieten kann, um regionale Öffnung undindustrielle Entwicklung zu fördern.Die Messe Kanton ist innovativ im Marketing, sie hält sich an dasPrinzip "innovativ, spezialisiert, fokussiert und delikat" undkonzentriert sich auf Schlüsselbereiche und Zielmärkte, um den Besuchnoch angenehmer zu gestalten, um mehr sichere Transaktionen zu bietenund um höhere Erträge zu erzielen.Ebenso sind mehr als 20 themenbezogene Foren auf der Messeuntergebracht, bei denen Risikosteuerung, Währung, Lieferung,Anpassung der Nachfrage und Handelstendenzen abgedeckt werden. EinHighlight bei der Messe Kanton ist das Forum InternationaleHandelsentwicklung 2019, bei dem Experten dieses Themaszusammenkommen, um die Verschiebung des globalen Wirtschafts- undHandelskontextes zu erörtern und Antworten auf die komplexe,internationale Handelspolitik zu geben. Gleichzeitig bietet das Forumdie Gelegenheit zum Austausch, um über Möglichkeiten der Belt andRoad Initiative zu sprechen.Über die Messe KantonDie Import- und Exportwarenmesse in China, ebenso bekannt alsMesse Kanton, findet zweimal im Jahr im Frühling und im Herbst inGuangzhou statt. Die Gründung war 1957, seitdem ist die Messeinzwischen zu einer umfangreichen Ausstellung mit einer der längstenGeschichte, höchsten Standards, größten Ausmaßen und einer Vielzahlvon Produkten in China geworden, ebenso zieht sie Käufer aus allerWelt an und hat das höchste Umsatzgeschäft in China.Pressekontakt:Chloe Cai+86-20-8913-8622caiyiyi@cantonfair.org.cn