Auftakt zur neuen Stahlbaurichtlinie

Düsseldorf (ots) - Die Ingenieurkammer Bau NRW, die Vereinigungder Prüfingenieure NRW und bauforumstahl als Dachverband derStahlbaubranche in Deutschland ergänzen den Eurocode 3 mit einerneuen Stahlbau-Richtlinie für die vereinfachte Bemessung gewöhnlicherStahlbaukonstruktionen.Die Richtlinie zielt auf den allgemeinen Hochbau, zum BeispielIndustrie- und Gewerbehallen mit Kranbahnen oder Geschossbauten. Nacheiner Ausschreibung im gesamten deutschsprachigen Raum wurden AnfangDezember die Stahlbauprofessoren und Ingenieurbüroinhaber Prof.Markus Feldmann von der RWTH Aachen und Prof. Jörg Laumann von der FHAachen gemeinsam beauftragt."Viele Tragwerksplaner sind nicht im Stahlbau spezialisiert undzögern deshalb mit Stahl zu planen, weil ihnen die europäischeBemessungsgrundlage, der Eurocode 3, zu komplex erscheint. DerEinfachheit halber planen viele Statiker mit anderen Baustoffen,statt den oft eigentlich besser geeigneten Stahl zu verwenden",erklärt Dr. Bernhard Hauke, Sprecher der Geschäftsführungbauformstahl. "Die neue Stahlbau-Richtlinie ist als eine praktischeVereinfachung innerhalb des Geltungsbereiches und der Konzepte desEurocodes gedacht. Sie soll möglichst alle für den Tragwerksplanernötigen Informationen strukturiert enthalten und auf Querverweiseverzichten. Komplexe Formeln sollen auf der sicheren Seite liegendvereinfacht sowie mit Tabellen oder Nomogrammen ausgewertet werden."Als Bearbeitungsschwerpunkte wurden in Vorgesprächen mit praktischtätigen Ingenieuren der beteiligen Organisationen folgende Themenfestgelegt:- vereinfachte Lastkombinationen im Stile der alten DIN 18800- unkomplizierte Stabilitätsbemessung mit weniger Parametern undohne unnötige Auswahlmöglichkeiten bei den Methoden- einfache Ermüdungsbemessung für Kranbahnen sowie- Hinweise zur sicheren Konstruktion und Bemessung von AnschlüssenDie Stahlbau-Richtlinie soll Ende 2017 in die Praxiserprobunggehen.Pressekontakt:Johanna Chiessibauforumstahl e.V.Tel.: 0211.6707.812Mobil: 015231845337Fax: 0211.6707.829Sohnstraße 65 | 40237 DüsseldorfOriginal-Content von: bauforumstahl e.V., übermittelt durch news aktuell