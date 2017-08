Auftakt zur UEFA Champions-League-Gruppenphase 2017/2018: Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund live im ZDF

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Mainz (ots) -Das ZDF hat sich für die ersten drei Spieltage derChampions-League-Gruppenphase 2017/2018 festgelegt: Am Mittwoch, 13.September 2017, überträgt das Zweite die Begegnung Tottenham Hotspurgegen Borussia Dortmund in der Gruppe H. An den beiden folgendenSpieltagen stehen die Begegnungen des FC Bayern München in der GruppeB auf dem Programm: am Mittwoch, 27. September 2017, auswärts beiParis St. Germain und am Mittwoch, 18. Oktober 2017, in derheimischen Arena gegen Celtic Glasgow.Weitere Übertragungen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt,Reporter und Moderatoren stehen noch nicht fest.http://zdfsport.dehttp://facebook.com/ZDFsporthttp://twitter.com/zdfsporthttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell