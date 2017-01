Auftakt zur Spielwarenmesse 2017: Innovationen, Trends und neue Impulse

Nürnberg (ots) - Die Spielwarenmesse verdeutlicht in ihrer 68.Ausgabe ihre enorme, internationale Strahlkraft. Als weltweitbedeutendste Veranstaltung der Branche bietet sie denMarktentscheidern vom 1. bis zum 6. Februar 2017 einen umfassendenÜberblick und Zugang zu den neuesten Trends. Über 70.000 Fachbesucheraus rund 120 Ländern werden auf dem Messegelände in Nürnbergerwartet. Sie stehen 75.000 Neuheiten gegenüber - so vielen wie aufkeiner anderen Spielwarenfachmesse. Ein Höchstergebnis ist auch aufAusstellerseite zu verzeichnen: 2.871 Unternehmen (2016: 2.851) miteinem Auslandsanteil von 74,0% (2016: 72,6%) halten das breiteAngebot aus den Bereichen Spiel, Hobby und Freizeit bereit. BesondereProduktideen präsentieren die Erstaussteller im New Exhibitor Center(NEC) oder der Gemeinschaftsstand der Jungen Innovativen Unternehmen,der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördertwird.In der TrendGallery werden die drei Strömungen lebendig, die daszehnköpfige TrendCommittee der Spielwarenmesse weltweit identifizierthat: "Body and Mind" beschäftigt sich auf spielerische Weise mit demAusgleich von Körper und Geist im oft stressigen Alltag der Kinder,während "Girl Power" Mädchen dabei unterstützt, sich auszuprobierenund selbstbewusst ihre Ziele zu verfolgen. Und "Swap & Collect"bringt dank neuer Komponenten, wie z. B. Lizenzen, frischen Wind indas klassische Tausch- und Sammelthema. Im Rahmen der TrendGallerysind auch die Gewinner und Nominierten des ToyAwards ausgestellt. Fürden ToyAward 2017 reichten 361 Unternehmen (2016: 344) insgesamt 635Produkte (2016: 616) ein. Die Gewinner werden am Vorabend der Messegekürt.Vorhang auf heißt es in Nürnberg auch für das Thema Lizenzen. Inallen zwölf Produktgruppen bekommen Fachbesucher einen breitenÜberblick über die neuesten Lizenztrends und lizenziertenSpielwarenprodukte auf internationaler Ebene. Darüber hinaus zeigterstmals die International Licensing Industry Merchandisers'Association (LIMA) Präsenz auf der Spielwarenmesse und istAnlaufstelle für Lizenzgeber und -nehmer.Fachhändler und Einkäufer aus der ganzen Welt erhalten auf derSpielwarenmesse 2017 alle notwendigen Impulse von Produkt- undHandelsseite, um sich neue Ideen für ihr Tagesgeschäft zu holen undden wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.Spielwarenmesse: www.spielwarenmesse.deTrendGallery: www.spielwarenmesse.de/trendgalleryToy Business Forum: www.spielwarenmesse.de/toybusinessforumFotomaterial: www.spielwarenmesse.de/fotosTV-Footage: www.spielwarenmesse.de/tvPressekontakt:Spielwarenmesse eG, Scarlett WisotzkiMünchener Straße 330, 90471 NürnbergTel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell