Auftakt zur Bahn-Tarifrunde mit Gewerkschaft EVG

BERLIN (dpa-AFX) - Für rund 160 000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn beginnen am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin Tarifverhandlungen.



Die Bahn-Vertreter treffen sich mit der Delegation der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die EVG fordert ebenso wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) 7,5 Prozent mehr Geld und eine Reihe von Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Außerdem sollten die Beschäftigten wieder die Möglichkeit erhalten, statt der Lohnerhöhung eine kürzere Wochenarbeitszeit oder zusätzliche Urlaubstage zu wählen. Die GDL verhandelt separat mit der Bahn, erstmals an diesem Freitag in Berlin./brd/DP/fba