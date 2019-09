Auftakt zum Beethoven-Jahr 2020: Deutsche Grammophon feiert den 250. Geburtstag des Komponisten mit einem umfassenden Programm (FOTO)

Bonn (ots) -Deutsche Grammophon stellte heute im Rahmen einer exklusivenVeranstaltung im Beethoven-Haus Bonn ihre Kampagne Beethoven 2020vor. Sie steht am Beginn einer neuen Partnerschaft zwischen demForschungszentrum und dem Label, das mehr Werke von Beethoveneingespielt hat als jedes andere. VIP-Gäste und internationale Medienwaren eingeladen. Präsentiert wurde The New Complete Edition - einebemerkenswerte Anthologie mit mehr als 250 Künstlern und 175 StundenMusik. Anwesend waren ferner die vier Impulsgeber der Festlichkeiten:der weltbekannte Dirigent Andris Nelsons; der gefeierte Geiger undkünftige Präsident des Beethoven-Hauses Bonn, Daniel Hope; MalteBoecker, der Geschäftsführende Direktor des Beethoven-Hauses Bonn undKünstlerische Direktor von BTHVN2020; und der Präsident von DeutscheGrammophon, Dr. Clemens Trautmann.Herzstück der Kampagne ist Beethoven - The New Complete Edition,die am 8. November 2019 erscheint. Die 123 Discs umfassendelimitierte Edition entstand in Partnerschaft mit dem Beethoven-HausBonn und wurde in Zusammenarbeit mit Decca und zehn weiteren Labelserarbeitet. Prof. Dr. Christine Siegert, Direktorin desBeethoven-Archivs, schrieb den begleitenden Essay. Die Anthologie istdie gegenwärtig aktuellste und umfassendste Werksammlung vonBeethovens OEuvre, eingespielt wurde seine Musik von einigen dergrößten Interpreten der Welt: von Böhm bis Brendel, Menuhin bisMutter, Perahia bis Pollini. Vorgelegt wird außerdem eine Reihe vonWelt-Ersteinspielungen - Starpianist Lang Lang interpretiert daswenig bekannte Menuett in C-Dur (WoO 218), während Daniel Hope neunFragmente und Sätze aufführt, darunter den letzten musikalischenGedanken, den Beethoven vor seinem Tod notierte. Die Stücke sind absofort digital in dem Album »Rarities« erhältlich, ein Großteil deranderen Aufnahmen des Boxsets wird in den kommenden Monaten ebenfallsdigital veröffentlicht.»Die in enger Abstimmung mit dem Beethoven-Haus Bonn kuratierteAuswahl preisgekrönter Einspielungen, rarer Kostbarkeiten und bislangunveröffentlichter Neueinspielungen ist eine Quelle musikalischerInspiration und der Ausgangspunkt für eine umfassendeEntdeckungsreise zu Beethovens Kosmos«, sagt Malte Boecker vomBeethoven-Haus Bonn. Daniel Hope fügt hinzu, es sei »eine Ehre, neuentdeckte Werke Beethovens zum allerersten Mal aufgenommen zu haben,und das in Verbindung mit der sorgfältigen wissenschaftlichen Arbeitdes Beethoven-Hauses Bonn«.Neben dem Boxset gibt es eine große Zahl bedeutender neuerVeröffentlichungen. Andris Nelsons und die Wiener Philharmonikernehmen alle neun Symphonien des Komponisten auf - ein Projekt, dasdie grandiose Partnerschaft offenbart zwischen einem Dirigenten, denDie Zeit als »Naturereignis« bezeichnete, und dem renommiertestenBeethoven-Orchester der Welt. Der neue Zyklus, der am 4. Oktober 2019erscheint, wird in einer Deluxe-Box mit fünf CDs und einer Blu-rayAudio Disc in TrueHD-Klangqualität veröffentlicht. Gemeinsam mit demOrchester wird Nelsons im kommenden Jahr Gesamtzyklen der Symphonienin Paris, Hamburg, München und Wien aufführen. Der legendäreBeethoven-Interpret Maurizio Pollini legt seine reife Auffassung vonden letzten Klaviersonaten des Komponisten in einer neuenVeröffentlichung vor. Er wird zudem am 27. September 2019 in einemKonzert im Münchner Herkulessaal auftreten, das den Beginn derDG-Kampagne zu Beethovens 250. Geburtstag markiert.Noch in diesem Jahr stellt der gefeierte junge Pianist JanLisiecki seine frischen, tiefgründigen Interpretationen der fünfKlavierkonzerte vor und dirigiert die Academy of St Martin in theFields vom Klavier aus; das Album erscheint am 13. September 2019. Esfolgen 2020 eine Vielzahl weiterer Beethoven-Alben. Der preisgekröntePianist Víkingur Ólafsson präsentiert die beliebte»Mondscheinsonate«, Daniel Hope wird zum Sprecher in Beethoven forChildren, und Matthias Goerne ergründet das Ausdrucksspektrum vonBeethovens Liedern.Weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr sind Rudolf BuchbindersProjekt Diabelli 2020, in dem Beethovens berühmte Folge vonKlaviervariationen gekoppelt wird mit eigens in Auftrag gegebenenReaktionen führender Komponisten unserer Zeit wie Brett Dean, MaxRichter, Lera Auerbach, Krzysztof Penderecki, Rodion Schtschedrin undJörg Widmann; sowie Krystian Zimermans unvergleichlicheGesamtaufnahme der Klavierkonzerte.»Beethovens Welt geriet aus den Fugen, als er noch ein junger Mannwar«, erklärt Dr. Clemens Trautmann, Präsident von DeutscheGrammophon. »Er war erst Ende zwanzig, als sein Gehör - derwichtigste Sinn eines Komponisten - nachzulassen begann. Mittevierzig war er fast völlig taub. Und doch schrieb er noch vieleseiner größten Werke, obgleich er ihre Aufführung längst nicht mehrhören konnte. Sein 250. Geburtstag ist Anlass, an Beethovens Mut zuerinnern. Die Zeit ist richtig, um von Beethoven zu erzählen, vonseiner Weigerung, sich zum Schweigen bringen zu lassen. Sie istrichtig für das Motto 'Play on, play against all odds'. Wir freuenuns, mit unseren Partnern vom Beethoven-Haus Bonn zusammenzuarbeitenund eine Reihe ehrgeiziger globaler digitaler Initiativen zuverwirklichen. Sie werden einen neuen Blick auf die Kunst desKomponisten eröffnen. Beethoven wird von heute bis zum Januar 2021 imFokus des Gelblabels stehen - auf Tonträger, Online und im Konzert.«Der Geist des »Play on« prägt die digitalen Jubiläumsprojekte vonDeutsche Grammophon und ihre Initiativen in den sozialen Medien.Neben einer neuen Website (www.beethoven-playon.com), gibt es einePlaylist von historischen Beethoven-Aufnahmen. Sie werden jetztverfügbar als Teil von The Shellac Project, dem gemeinsamenRestaurierungsprojekt von DG und Google Arts & Culture, das ausgehendvon Originalmatrizen Aufnahmen digitalisiert. Zudem wird eineVideoreihe produziert mit führenden internationalen Musikkritikern,die 25 legendäre Beethoven-Alben im Beethoven-Jahr vorstellen. Diedigitalen Projekte werden ergänzt durch Live-Events: Von YellowLounges in der ganzen Welt, die sich dem Komponisten widmen, bis zueinem vielfältigen, aufschlussreichen BTHVN2020-Programm mit demBeethoven-Haus Bonn.Im Vorfeld zu Beethovens 250. Geburtstag am 17. Dezember 2020 wirdDeutsche Grammophon sein musikalisches Vermächtnis feiern und Werkeins Scheinwerferlicht rücken, die Beethoven unsterblich machten.Gemeinsam mit dem Beethoven-Haus Bonn knüpft Deutsche Grammophon einBand zwischen wegweisender wissenschaftlicher Arbeit undunvergleichlichem künstlerischen Können und präsentiert denKomponisten in unserer digitalen Zeit. Play on!Pressekontakt:Andreas KlugeTel: +49 30 52007 2472Email: Andreas.Kluge@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell