Auftakt zum 53. Bundesfinale von Jugend forscht bei Merck in Darmstadt (FOTO)

Darmstadt/Hamburg (ots) - Deutschlands beste Nachwuchsforscher präsentieren ihreProjekte vom 24. bis 27. Mai 2018 im darmstadtiumStart frei für den 53. Bundeswettbewerb von Jugend forscht bei Merck inDarmstadt: Heute beginnt im darmstadtium das Gipfeltreffen von Deutschlandsbesten Jungforscherinnen und Jungforschern. Bis Sonntag, 27. Mai 2018, treten182 junge Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik(MINT) mit insgesamt 105 Forschungsprojekten in den wissenschaftlichenWettstreit. Sie alle haben sich als Landessieger für das diesjährigeBundesfinale qualifiziert."Ich gratuliere allen Finalisten der diesjährigen Wettbewerbsrunde zu ihremriesigen Erfolg! Sie haben das Motto des Wettbewerbs "Spring" in die Tatumgesetzt, sich etwas zugetraut und schon allein mit ihrer Finalteilnahme vielerreicht", sagte Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschungsowie Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Jugend forscht e. V., in Berlinanlässlich des Finalauftakts. "Besonders freue ich mich über die ungebrocheneAnziehungskraft des Wettbewerbs. Auch in diesem Jahr haben sich wieder mehr als12 000 junge Talente mit ihren Ideen eingebracht. Mit ihrem Wissensdrang, ihrerKreativität und viel Herzblut forschen sie an neuen Innovationen, die das Lebenunserer Mitmenschen besser machen können. Das finde ich klasse und das kann unsalle mit Zuversicht in die Zukunft blicken lassen."Im Namen der beiden Veranstalter begrüßten Dr. Stefan Oschmann, Vorsitzender derGeschäftsleitung und CEO von Merck sowie Bundespatenbeauftragter, und Dr. SvenBaszio, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Jugend forscht e. V. undBundeswettbewerbsleiter, alle Teilnehmer, Juroren und Gäste zum Bundesfinale2018. "Wir freuen uns auf ein Festival der Forschung mit vielen talentiertenNachwuchswissenschaftlern. Ihre Neugier möchten wir fördern, denn sie steht amAnfang bahnbrechender Technologien, die das Leben von Menschen verbessern",erklärte Oschmann.Beim Bundesfinale von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb präsentierendie jungen Forscher und Erfinder ihre Projekte in sieben Fachgebieten:Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften,Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik. Zu den Finalisten gehört JuleThaetner aus Kassel, die im Fachgebiet Biologie antritt. Sie forschte nach einerAlternative zum Mammografie-Screening als Diagnoseverfahren zur Früherkennungvon Brustkrebs. Die 18-Jährige entwickelte ein thermografisches Verfahren, beidem die Krebszellen mit Wärmebildaufnahmen von gesunden Zellen unterschiedenwerden können. Für den Bundeswettbewerb qualifizierte sich auch Moritz Hamberger(17) aus Ingolstadt im Fachgebiet Chemie. In seinem Forschungsprojekt befassteer sich mit der Frage, wie man die energiehaltigen Lipide ernten kann, die dieMikroalge Chlorella vulgaris in ihren Zellen produziert. Er konstruierte undtestete verschiedene Bioreaktoren, in denen die Algen wachsen, und erprobtephysikalische und chemische Verfahren, um die Fette aus den Zellen zuextrahieren und in Kraftstoff zu verwandeln.Am Samstag, 26. Mai 2018, findet um 18:30 die Sonderpreisverleihung im M-Spherebei Merck in Darmstadt statt. Vertreter von Ministerien, Stiftungen undWissenschaftsorganisationen überreichen zahlreiche hochwertige Sonderpreise wieForschungspraktika und Studienreisen. Höhepunkt des 53. Bundesfinales ist dieSiegerehrung mit Bekanntgabe der Bundessieger am Sonntag, 27. Mai 2018, um 10:30Uhr im darmstadtium in Anwesenheit von Anja Karliczek, Bundesministerin fürBildung und Forschung, Dr. Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitungund CEO von Merck, Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Hessischer Kultusminister und 1.Vizepräsident der Kultusministerkonferenz (KMK), sowie weiterer Ehrengäste.Medienvertreter können sich an allen vier Finaltagen über die herausragendenLeistungen des talentierten Forschernachwuchses informieren. Kurzbeschreibungenaller Projekte sowie Fotos, Filme und weiterführende Informationen gibt es imInternet unter www.jugend-forscht.de und www.merckgroup.com.Stiftung Jugend forscht e. V.Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb und einegemeinsame Initiative von Bundesregierung, stern, Wirtschaft, Wissenschaft undSchulen. Bundesweit führt Jugend forscht jedes Jahr mehr als 110 Wettbewerbedurch, um junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften undTechnik (MINT) zu interessieren, Talente frühzeitig zu entdecken und sie gezieltzu fördern. Jugend forscht richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre.Die Teilnehmer suchen sich selbst eine interessante Fragestellung, die sie mitnaturwissenschaftlichen, technischen oder mathematischen Methoden bearbeiten.Pro Runde werden Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als einer Million Eurovergeben. Das Jugend forscht Netzwerk mit rund 250 Partnern ist die größteöffentlich-private Partnerschaft ihrer Art in Deutschland. Mehr als 5 000Lehrkräfte unterstützen Jugend forscht ehrenamtlich als Projektbetreuer undWettbewerbsleiter, über 3 000 Fach- und Hochschullehrer sowie Experten aus derWirtschaft engagieren sich in den Jurys.MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in denBereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 53 000Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Lebenbereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oderMultipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher.2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen derWelt. 