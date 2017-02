Auftakt zum 16. eGovernment-Wettbewerb: Beste Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte gefragt / BearingPoint & Cisco suchen wieder: Neben Behörden können auch alle Bürger ihre Ideen einreichen

Berlin (ots) - Der "Wettbewerb zur Digitalisierung undModernisierung der öffentlichen Verwaltung" der UnternehmensberatungBearingPoint und des Technologieanbieters Cisco geht in die nächsteRunde. Gesucht werden richtungsweisende Digitalisierungsprojekte undModernisierungsvorhaben, vorbildliche Kooperationen und agileIT-Infrastrukturen, die dem technologischen und gesellschaftlichenWandel Rechnung tragen. Ab sofort können sich öffentlicheOrganisationen sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesensaus Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Webseitewww.egovernment-wettbewerb.de bewerben. Zudem haben erstmalig auchalle Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen für digitale Angeboteeinzureichen. Die Ausrichter werden die besten Ideen bis zumkonkreten Projekt begleiten. Die Teilnahmeunterlagen stehen bis zurEinreichfrist am 3. April 2017 zum Download bereit. DereGovernment-Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr.Helge Braun, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin fürBürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und die Koordinierung derBund-Länder-Beziehungen."Wir freuen uns auf kreative Lösungsansätze zur Förderung derdigitalen Transformation, strategischen Neuausrichtung und Bürgernähein Behörden. Der Wettbewerb verschafft mutigen Projekten eine hoheAufmerksamkeit und Sichtbarkeit, stärkt die Motivation derMitarbeiter und überträgt herausragende Vorhaben in andereOrganisationen", kommentiert Christian Korff, VertriebsdirektorÖffentliche Hand bei Cisco Deutschland.Bürger stellen neue Anforderungen an VerwaltungsdienstleistungenModerne Verwaltungsdienstleistungen entlasten Bürger undOrganisationen gleichermaßen. Um das vorhandene eGovernment-Angebotqualitativ und quantitativ auszubauen, ist es entscheidend, dieBedürfnisse der Nutzer genau zu kennen. Hier setzt die neue Kategorie"Beste Digitalisierungsidee" an, indem sie Bürger nach ihren Wünschenim Hinblick auf digitale Verwaltungsdienstleistungen befragt. Überdie Webseite www.egovernment-wettbewerb.de können EinzelpersonenDigitalisierungsideen bis zum Bewerbungsschluss einreichen und denWettbewerb so als Sprachrohr nutzen, um innovative Projektvorschlägeeinzubringen."Wir fördern die politische Partizipation und Mitsprache derBürger. Die besten Einreichungen werden wir in die zuständigenBehörden tragen, denen die Ideen ihrer Kunden ein wichtiger Anspornsind. Anschließend erarbeiten wir gemeinsam ein Szenario, analysierenNutzen, Investitionen und Risiken und unterstützen Organisationen beider Ausgestaltung des konkreten Projektvorschlags", kommentiert JonAbele, Partner bei BearingPoint und Segmentleiter öffentlicheAuftraggeber.Der beste so entstandene Projektvorschlag wird am 15. September2017 im Rahmen des Ministerialkongresses in Berlin prämiert.Kategorien bieten breites Themenspektrum für EinreichungenAuszeichnungen für Einreichungen von Organisationen werden in vierKategorien vergeben: bestes Digitalisierungsprojekt, bestesModernisierungsprojekt, bestes Kooperationsprojekt und bestesInfrastrukturprojekt. Sie bieten eine Plattform für vieleunterschiedliche Vorhaben. So werden u.a. Projekte prämiert, dieeinen hohen Mehrwert zur Digitalisierung der Verwaltung leisten undsich dabei an der aktuellen Erlebniswelt der Nutzer orientieren, oderModernisierungsbeiträge, die den Anforderungen des gesellschaftlichenund ökonomischen Wandels gerecht werden.Aus allen Bewerbungen werden pro Kategorie drei Finalisten durcheine unabhängige Jury ermittelt. Diese erhalten die Möglichkeit, ihreProjekte am 9. und 10. Mai 2017 auf den Finalistentagen undanschließend auf der Webseite des Wettbewerbs zu präsentieren. Diefeierliche Preisverleihung findet auf dem Zukunftskongress "Staat undVerwaltung" am 20. Juni 2017 in Berlin statt. Zusätzlich wird auf dem22. Ministerialkongress am 15. September 2017 ein Publikumspreis aufBasis der Online-Abstimmung durch die breite Öffentlichkeit vergeben.Ausführliche Kategorienbeschreibungen, Videos und weiterführendeInformationen unter www.egovernment-wettbewerb.de.Über den eGovernment-WettbewerbDer Wettbewerb zur Modernisierung und Digitalisierung deröffentlichen Verwaltung (eGovernment-Wettbewerb) ist seit 16 Jahrender anerkannte Gradmesser für eGovernment- undModernisierungsaktivitäten in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und derInformations- und Kommunikationstechnologieanbieter Cisco schreibenden Wettbewerb bereits im 16. Jahr aus. Er fördert Innovation undKreativität für die Verwaltungsmodernisierung und unterstütztBehörden bei einer nutzerorientierten, effizienten und innovativenDigitalisierung. Da eGovernment- und IT-Lösungen bereits heute diemoderne Verwaltung alltäglich unterstützen, gelten singuläre Lösungenfür den Wettbewerb nicht mehr als Hauptkriterium. Die Ausrichtergehen davon aus, dass digitale Innovationen, deren nachhaltigeUmsetzung sowie der gesellschaftliche Wandel neue Anforderungen anProjekte oder öffentliche Organisationen stellen. In diesen Bereichgehören Ideen wie die Nutzung der Chancen durch das Internet derDinge, die Schaffung leistungsfähiger und sicherer IT-Architekturenebenso wie Prozessveränderungen, Information oder Schulung derMitarbeiter, Veränderungsmanagement sowie intensivere Kooperationenzur Entwicklung und Adaption neuer Geschäftsmodelle. Mehr unterwww.egovernment-wettbewerb.deÜber CiscoCisco (NASDAQ: CSCO), der weltweit führende IT-Anbieter, hilftUnternehmen dabei, schon heute die Geschäftschancen von morgen zunutzen. Durch die Vernetzung von Menschen, Prozessen, Daten undDingen entstehen unvergleichliche Möglichkeiten. AktuelleInformationen zu Cisco finden Sie unterhttp://www.cisco.com/web/DE/presse/index.htmlhttp://blogs.cisco.com/http://www.facebook.com/CiscoGermanyhttps://twitter.com/#!/cisco_germanyCisco, Cisco Systems und das Cisco Systems-Logo sind eingetrageneMarken oder Kennzeichen von Cisco Systems, Inc. und/oder derenverbundenen Unternehmen in den USA und in anderen Ländern. Alleanderen in diesem Dokument enthaltenen Marken sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Wortes "Partner" bedeutetnicht, dass eine Partnerschaft oder Gesellschaft zwischen Cisco unddem jeweils anderen Unternehmen besteht. Dieses Dokument ist eineVeröffentlichung von Cisco. Sitz der Gesellschaft: Am Söldnermoos 17,85399 Hallbergmoos; Amtsgericht München HRB 102605; WEEE-Reg.-Nr. DE65286400Über BearingPointBearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die darausentstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelleLösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichenVerwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit unszusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- undFachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenenProdukt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellenFragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskulturund hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen geführt. Unser globalesBeratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstütztKunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen füreinen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comToolbox: http://ots.de/lKJlZLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BE_DACH