Auftakt zu über 400 Stunden Kongress- und Tagungsprogramm / Die #Energietage 2018 haben heute begonnen / Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland

Berlin (ots) - Bis Mittwoch diskutieren in Berlin über 350Referent*innen mit tausenden weiterer Fachleute die Energie- undKlimawende in Deutschland, auch die neue BundesumweltministerinSvenja SCHULZE ist dabei. Hauptveranstalter Jürgen PÖSCHK undUmwelt-Staatssekretär Stefan TIDOW haben die Energietage heute Morgenfeierlich eröffnet.Die Energietage 2018 sind die erste Großveranstaltung der neuenLegislaturperiode, in der die zentralen energie- und klimapolitischenWeichenstellungen der nächsten Jahre von verantwortlichen Personenöffentlich und umfassend diskutiert werden. Mitveranstaltet werdendie Energietage 2018 unter anderem von den Bundesministerien fürWirtschaft und Energie (BMWi) sowie Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit (BMU). Daneben treten Bundes- und Dachverbände wie GdWoder BDI, zentrale Branchenverbände wie der bdew, der BDH, ZIA, VKUoder der Bundesverband Windenergie, aber auch Umweltorganisationenwie der BUND Deutschland oder die Deutschen Umwelthilfe auf. Hinzukommen zahlreiche Forschungseinrichtungen wie dasFraunhofer-Institut, die Denkschmiede Agora Energiewende oder dasÖko-Institut, aber auch zahlreiche Unternehmen undEnergiedienstleister. Gemeinsam decken diese Institutionen in rund 60Einzelveranstaltungen das gesamte Themen- und Meinungsspektrum derEnergiewende ab.In diesem Jahr werden auf den Energietagen außerdem gleich dreiPreise verliehen: Neben dem durch Bundesumweltministerin SvenjaSCHULZE verliehenen Deutschen Kältepreis des BMU können sichTGA-Unternehmen über den Deutschen TGA-Award freuen. Das BündnisBerliner KlimaSchutzPartner aus der Berliner Wirtschaft unterFederführung der IHK Berlin verleiht außerdem die gleichnamigeAuszeichnung.Fachmesse und RahmenprogrammBegleitet werden die Energietage durch die FachmesseEnergie-Impulse, auf der zahlreiche Institutionen ihreDienstleistungen, Produkte und Innovationen vorstellen und zuGesprächen zwischen den Veranstaltungen einladen. Hinzu kommt einumfassendes Rahmenprogramm.