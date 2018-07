Berlin (ots) - Sa 21.07.2018 | 18:30 | rbb FernsehenIm Sommer legt das rbb Fernsehen den Fokus auf die Kultur derRegion. Die neue Sendereihe "Entdecke Brandenburg" stelltKulturinstitutionen vor und trifft Künstler und Kreative, die sichmit Herz und Leidenschaft ihren Kulturprojekten widmen. Der Filmparkin Potsdam ist ebenso Teil der Reihe wie der Bergbau in Rüdersdorfoder das Kloster Chorin. Für den Auftakt der Reihe "EntdeckeBrandenburg" geht es am 21. Juli nach Peitz, wo in diesem Jahr zum55. Mal das Jazzfest stattfindet.Entdecke Brandenburg: Peitz - Woodstock am Karpfenteich Reportagevon Tim EversDas kleine Städtchen Peitz am Rande des Spreewalds ist eine Stadtmit wilder Vergangenheit und ungewöhnlichem Musikgeschmack. Hierfindet einmal im Jahr das älteste deutsche Avantgarde-Jazz-Festivalstatt: die "Jazzwerkstatt Peitz". Schon in den 70er-Jahren traten beider "Jazzwerkstatt" - meist "inkognito" und ohne Auftrittserlaubnis -die besten Free-Jazzer (West-)Europas auf und machten das Örtchen zumAnziehungspunkt für Hippies und Musikfans aus der ganzen DDR.In diesem Jahr feiert Peitz die 55. Ausgabe der legendären"Jazzwerkstatt". Die Reportage "Entdecke Brandenburg: Peitz -Woodstock am Karpfenteich" begleitet Festival-Gründer Ulli Blobeldurch das wildeste Wochenende des Jahres und lässt sich von denPeitzern erzählen, wie das früher so war: als Peitz allsommerlich zum"Woodstock der DDR" wurde.Pressekontakt:ZOOM MedienfabrikLena Siegel und Felix NeunzerlingTel 030 / 3150 6868office@zoommedienfabrik.derbb Presse & InformationStefanie TannertTel 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell