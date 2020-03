München (ots) - Die beliebte Doku-Soap zwischen Scheren und Strähnchen kehrtzurück- Mit alten Bekannten und neuen Gesichtern- Ausstrahlung ab Mittwoch, 25. März 2020, um 21:15 Uhr beiRTLZWEITurbulenzen zwischen Spliss und Spiegel: Die beliebte Doku-Soap "Einfachhairlich - Die Friseure" kehrt zurück und wirft einen Blick in einige der über80.000 Friseursalons in ganz Deutschland. Vom günstigsten Friseur Berlins bishin zu echten Verwandlungen - auf dem Stuhl der Coiffeure geht es fast immer ummehr als Schnitt und Style. Ausstrahlung: Ab Mittwoch, 25. März 2020, 21:15 Uhrbei RTLZWEI. Sie sind Handwerker, Künstler und manches Mal auch Seelentröster:Deutschlands Friseure, so schillernd und unterschiedlich, wie es sich nurvorstellen lässt. Dabei geht es oft um mehr als nur eine Frisur. Von derMeisterfriseurin bis hin zum Gesellen ist oft Verhandlungsgeschick und einegroße Portion Empathie nötig, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Einen Teilvon ihnen begleiten die neuen Folgen von "Einfach hairlich - Die Friseure" undzeigen tagtäglich kleine Dramen zwischen Waschbecken und Wicklern.Ein Wiedersehen gibt es mit Blond-Expertin Ayse Auth in München. Wenn es um mehrals Spitzen schneiden geht, sind auch mal psychologische Finesse undFingerspitzengefühl gefragt - so wird aus einer Naturrothaarigen eine kühleBlonde. Neu dabei und ganz anders ist da Heavy-MetalFriseur Heinrich - inNeckarsulm gibt es bei ihm das Tuning für die Typveränderung. Ebenfalls mitdabei: Farbgott Sebastian aus dem Hamburger Salon "Pompadur", der stumpfenSträhnen zu edlem Glanz verhilft.Das Format wird von der 99pro media GmbH produziert.Start von "Einfach hairlich - Die Friseure": Ab Mittwoch, 25. März 2020, um21:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos beiwww.tvnow.de verfügbar.Über "Einfach hairlich - Die Friseure":Sie sind Handwerker, Künstler und Seelentröster: Deutschlands Friseure. In über80.000 Friseursalons in Deutschland spielen sich tagtäglich zwischen Waschbeckenund Wicklern große Kunst und kleine Dramen ab. Denn beim Friseur geht es um mehrals um Schnitt und Style: Ein Besuch beim Friseur ist eine Verwandlung und einneuer Look kann das Leben verändern. Egal. ob Hochzeit, Abschlussball oderTraumjob - die Frisur muss sitzen. Produziert wird das Format von der 99promedia GmbH.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4539327OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell