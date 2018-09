Mainz (ots) -Staffelstart im ZDF für die SOKO-Vorabendserien: Den Auftakt imHerbst macht in diesem Jahr "SOKO Potsdam", die am Montag, 24.September 2018, 18.00 Uhr, mit Caroline Erikson und Katrin Jaehne inden Hauptrollen Premiere hat. Noch vor Beginn dieser Ausstrahlung hatdas ZDF für das jüngste Mitglied der SOKO-Familie sowie für diebereits im Frühjahr gezeigte "SOKO Hamburg" jeweils zehn weitereFolgen in Auftrag gegeben.Frank Zervos, Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm I: "Wir glauben,dass die 'SOKO Potsdam' mit ihren beiden Ermittlerinnen und ihrereigenwilligen Machart einen eigenen Akzent setzen wird und unsereSOKO-Familie bereichert. Die 'SOKO Hamburg' hat mit mehr als 4Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21 Prozent einentollen Einstand gefeiert und damit bewiesen, dass der 'kühle Norden'bei unserem Publikum sehr gut ankommt."Neben "SOKO Potsdam" starten im Herbst fünf SOKO-Teams mit neuenEpisoden: Am Dienstag, 25. September 2018, 18.00 Uhr, löst die "SOKOKöln" den ersten von 25 neuen Fällen. In der Folge "Adrenalin" istein Undercover-Einsatz für die Kölner Kollegen (Diana Staehly, PierreBesson, Lukas Piloty, Kerstin Landsmann und Tatjana Kästel) dereinzige Weg, um hinter die Beweggründe einer Ermordung in derRaser-Szene zu kommen.In Wismar ruft "Der schöne Finn" die Ermittler am Mittwoch, 26.September 2018, 18.00 Uhr, auf den Plan: Ein Surflehrer wirderschlagen aufgefunden, und erste Anhaltspunkte lassen die "SOKOWismar" (Udo Kroschwald, Nike Fuhrmann, Dominic Boeer, Mathias Junge,Sidsel Hindhede) zunächst auf ein Doppelleben schließen. Insgesamtwerden 27 neue Folgen gezeigt."SOKO Stuttgart" ist ab Donnerstag, 27. September 2018, 18.00 Uhr,mit 25 neuen Fällen der zehnten Staffel vertreten: Das SOKO-Team(Astrid M. Fünderich, Peter Ketnath, Yve Burbach, Benjamin Streckerund Karl Kranzkowski) wird im ersten Fall zum Kinderhort"Piratennest" gerufen, als ein Siebenjähriger vermisst und die Leicheseiner Erzieherin dort entdeckt wird.Im Polizeiboot rasant über die Donau geht es für die Kollegen der"SOKO Wien" ab Freitag, 28. September 2018, 18.00 Uhr: Siebeschäftigt als erstes nicht nur "Der Praktikant" im eigenen Team,sondern ein Phantom, das Bankautomaten sprengt. Im Laufe derinsgesamt 28 neuen Fälle wird die Spezialeinheit der Wiener Polizei(Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Lilian Klebow, Dietrich Siegl undMaria Happel) durch Simon Steininger (Michael Steinocher) verstärkt.Ab 5. November 2018, übernimmt die "SOKO München" (GerdSilberbauer, Bianca Hein, Joscha Kiefer, Christofer v. Beau, undAmanda da Gloria) den Sendeplatz am Montag um 18.00 Uhr und klärt imersten Fall "Tod im Schweinestall" den Mord an einem Abiturientenauf.Weitere Infos zur "SOKO Potsdam":https://presseportal.zdf.de/pm/soko-potsdam/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfsokosPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell