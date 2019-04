Auftakt für Cultural Moutai - Colorful Guizhou B&R-Kampagne, mit der Moutai chinesische Kultur in Südamerika vermitteln will

Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - Am 6. April ist eine Delegationunter der Leitung von Li Baofang, Sekretär des Parteikomitees undChairman und General Manager der Kweichow Moutai Group, am SantiagoInternational Airport in Chile eingetroffen, um eine auf 15 Tageangesetzte Kampagne zur Markenförderung zu eröffnen, die unter demTitel "Cultural Moutai - Colorful Guizhou Belt and Road (B&R) Journey- Walking into Chile Brand Promotion Campaign" (die BrandPromotion-Kampagne) läuft.Am Morgen des 6. April (Ortszeit) wurden Li Baofang und seineDelegation bereits direkt in der Ankunftshalle des Flughafens vonbegeisterten südamerikanischen Moutai-Fans empfangen, die Li Baofangund seine Delegation herzlich, wenngleich nicht ganz flüssig, aufChinesisch willkommen hießen. Li Baofang winkte den Fans freundlichzu und bedankte sich gebührend bei ihnen, bevor die Moutai-Delegationweiterzog, um sich zu einer freundschaftlichen Besprechung mitVertretern der chinesischen Botschaft in Chile zu treffen. Moutaiwird, wie verlautbarte, neben einer großen Konferenz zurMarkenförderung in Chile auch eine Reihe von Produktvorstellungen undVerkostungen ausrichten, die unter dem Motto "Cultural Moutai -Colorful Guizhou" stehen. Li Baofang und seine Delegation werdenaußerdem den chinesischen Botschaften in Chile, Argentinien und Perueinen Besuch abstatten.Die Brand Promotion-Kampagne zielt darauf ab, die Moutai-Produkteinternationaler zu machen und die Internationalisierung von Marke,Kultur und Vermarktung auszubauen. In den letzten 14 Jahren seitEintritt in den chilenischen Markt hat Moutai stets Wert daraufgelegt, der wachsenden Sinnsuche der Verbraucher mit dem der Markeinnewohnendem kulturellen Charme entgegenzukommen. Man kann davonausgehen, dass mit dem Start der Brand Promotion-Kampagne dieReputation und Popularität von Moutai nicht nur in Chile, sondern aufdem ganzen südamerikanischen Markt weiter gesteigert wird, und dassder erfolgreich gestaltete Außenauftritt der nationalen Marke Chinaweltweit zugutekommt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/847802/Moutai_Group_Chile.jpgPressekontakt:Nie Shizhen18585480502Original-Content von: Kweichow Moutai, übermittelt durch news aktuell