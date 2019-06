Mainz (ots) -Start der "Sommerinterviews" des ZDF-Politmagazins "Berlindirekt": Zum Auftakt ist am Sonntag, 30. Juni 2019, 19.10 Uhr,Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gesprächsgast von Theo Koll.Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die "Berlindirekt"-Moderatoren Theo Koll und Shakuntala Banerjee die Spitzen derim Bundestag vertretenen Parteien. Insgesamt acht Sommerinterviewssind bis zum 18. August 2019, jeweils sonntags um 19.10 Uhr, im ZDFzu sehen. Für Theo Koll und Shakuntala Banerjee, seit März diesesJahres für "Berlin direkt" im Einsatz, ist es die erste"Sommerinterview"-Staffel.Die diesjährigen Sommerinterviews finden wenige Wochen vor denLandtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt. In beiden Ländernherrscht große Unsicherheit, wie es nach den Wahlen weitergeht - unddas spiegelt sich in der politischen Gesamtlage. BesteVoraussetzungen für ebenso spannende wie informative Gespräche überfast 20 Minuten, die auch schon den Blick auf den politischen Herbstrichten können. Hinzu kommt, dass nicht nur Theo Koll und ShakuntalaBanerjee zum ersten Mal bei den "Sommerinterviews" im Einsatz sind -auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Robert Habeck, Markus Söder und JörgMeuthen sind erstmals in diesem intensiven Eins-zu-Eins-Gespräch amspeziellen Interviewort gefragt.Die diesjährigen Sommerinterviews von "Berlin direkt" in derÜbersicht:Sonntag, 30. Juni 2019, 19.10 Uhr: Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier im Gespräch mit Theo KollSonntag, 7. Juli 2019, 19.10 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer,CDU-Vorsitzende, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 14. Juli 2019, 19.10 Uhr: Markus Söder, CSU-Vorsitzender,im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 21. Juli 2019, 19.10 Uhr: Robert Habeck, VorsitzenderBündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 28. Juli 2019, 19.10 Uhr: Katja Kipping, Vorsitzende DieLinke, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 4. August 2019, 19.10 Uhr: Jörg Meuthen,AfD-Bundessprecher, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 11. August 2019, 19.10 Uhr: N.N., SPD, im Gespräch mitShakuntala BanerjeeSonntag, 18. August 2019, 19.10 Uhr: Christian Lindner,FDP-Vorsitzender, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeDie "Berlin direkt"-Sommerinterviews sind seit 31 Jahren festerBestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmender Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirektPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/berlin-direkt-sommerinterviews-2019/"Berlin direkt" in der ZDFmediathek: https://berlindirekt.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell