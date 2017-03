Auftakt zu den Wochen der Wahrheit im Westen: Dortmund - Leverkusen, Köln - Bayern und Gladbach - Schalke am Samstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Das Duell der Champions-League-Teilnehmer in Dortmund, derTabellenführer zu Gast in Köln und die Europa-League-Generalprobe inMönchengladbach am Samstag live- Markus Kauczinski am Samstag ab 14.00 Uhr zu Gast in Dortmund- Axel Kruse am Samstag ab 17.15 Uhr "08000 - du bist dr@uf!" freiempfangbar auf Sky Sport News HDAm 23. Spieltag steht vor allem der Westen der Fußball-Republik imFokus. Die Vereine aus Nordrhein-Westfalen stehen vor wichtigenDuellen am anstehenden Bundesliga-Wochenende und vorrichtungsweisenden kommenden Wochen.Eröffnet wird der Spieltag aber zunächst im Süden. ModeratorMichael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann begrüßen die Zuschaueram Freitagabend um 19.30 Uhr in Augsburg, wo der FCA die Bayern-Jägeraus Leipzig empfängt. Mit einem Auswärtssieg in Schwaben könnte RBzumindest für eine Nacht bis auf zwei Punkte auf die Bayernaufschließen.Markus Kauczinski am Samstagnachmittag zu Gast in DortmundAm Samstag sind die Blicke dann vor allem nach Westen gerichtet.Moderatorin Esther Sedlaczek begrüßt die Zuschauer ab 14.00 Uhr ausdem Signal-Iduna Park. Zu Gast ist der gebürtige GelsenkirchenerMarkus Kauczinski, der insgesamt 15 Jahre als Trainer für den KSC undzuletzt für den FC Ingolstadt tätig war.In Dortmund empfängt der BVB die Werkself von Bayer 04 Leverkusen.Beide Vereine stehen vor ihren Achtelfinal-Rückspielen in der UEFAChampions League und vor richtungsweisenden Wochen in der Bundesliga.Während die Dortmunder um Platz drei und die erneute direkteQualifikation zur Königsklasse kämpfen, darf Leverkusen sich imRennen um die internationalen Plätze keinen Ausrutscher mehr leisten.Ähnlich sieht es bei den Nachbarn aus Köln aus. Nach nur einemPunkt aus den vergangenen drei Partien drohen die "Geißböcke" denAnschluss die UEFA-Europa-League-Plätz zu verlieren. AmSamstagnachmittag wollen sie diesen Trend gegen Tabellenführer FCBayern stoppen, dem sie bereits in der Hinrunde in München einenPunkt abringen konnten.Diese und alle weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag überträgtnur Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Das "Topspiel der Woche" als Generalprobe für die UEFA EuropaLeagueIm Anschluss an die Nachmittagsspiele meldet sich SebastianHellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelderzum "bwin Topspiel der Woche" aus Mönchengladbach. Die Borussia istdie beste Mannschaft der bisherigen Rückrunde und schielt nach denjüngsten Erfolgen wieder auf das obere Tabellendrittel. Für die"Fohlen" und den Gegner aus Schalke ist die Begegnung aber auch dieGeneralprobe für das deutsche Duell im Achtelfinale der UEFA EuropaLeague an den kommenden beiden Donnerstagen (9. und 16. März jeweilsab 21.00 Uhr live auf Sky Sport 3 HD).Abgerundet wird der Bundesliga-Spieltag am Sonntagabend um 19.30Uhr bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte". Moderator PatrickWasserziehr begrüßt im Anschluss an das Duell zwischen dem HamburgerSV und Hertha BSC wieder hochkarätige Gäste im Studio, um überaktuelle Fußballthemen zu diskutieren."08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport NewsHDBereits nach den Begegnungen am Samstagnachmittag können dieZuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bistdr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöckerdiskutieren. Zu Gast ist dieses Mal der ehemalige Bundesliga-ProfiAxel Kruse, der in der Bundesliga für Hertha BSC, Eintracht Frankfurtund den VfB Stuttgart aktiv war.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Der 23. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:19.30 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga3 HD und Sky 3D15.15 Uhr: SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt auf Sky SportBundesliga 6 HD17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": Borussia Mönchengladbach -FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Camauf Sky Bundesliga 3 HDSonntag:15.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg auf Sky SportBundesliga 2 HD17.00 Uhr: Hamburger SV - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1 HDund Sky Sport Bundesliga UHD19.30 Uhr: "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" auf Sky SportBundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell