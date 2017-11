Auftakt UN-Klimakonferenz: 400 Kinder und Jugendliche demonstrieren für mehr Klimagerechtigkeit / Junge Umweltschützer von Greenpeace fordern in Bonn mehr Klimaschutz

Bonn (ots) - 6. 11. 2017 - Für mehr Gerechtigkeit beim Klimaschutzdemonstrieren rund 400 Kinder und Jugendliche heute in Bonn. AmEröffnungstag der Weltklimakonferenz fordern sie die verhandelndenStaaten auf, den Ausstoß von Treibhausgasen schnell zu senken. Nur sokönnen Länder wie die Philippinen oder pazifische Inselstaaten vorden immer deutlicher werdenden Folgen des Klimawandels geschütztwerden. Zum Abschluss der Demo stellen sich die Kinder in Form einesHerzens um eine zehn Meter große Abbildung der Erde. "Die Folgen desKlimawandels bedrohen jene am meisten, die am wenigsten dafür können"sagt die 19-jährige Henrike Haggeney. "Hier in Bonn müssen Schrittegegen diese Ungerechtigkeit getan werden. Reiche Industriestaaten wieDeutschland stehen dabei besonders in der Verantwortung."Nach der Demonstration überreicht eine Delegation jugendlicherKlimaschützer den Vorsitzenden der Klimakonferenz, FidschisPremierminister Frank Bainimarama und UN-Klimachefin PatriciaEspinosa, ihr eigenes Klimaabkommen. Darin berichten Kinder undJugendliche, was sie selbst zum Schutz des Klimas unternehmen. Zudemhaben sie rund 1000 Botschaften an die Politiker auf Stoff-Wimpelngesammelt. Die Botschaften sind in einen vier Meter großenPatchwork-Regenbogen eingearbeitet: Ein weltumspannendes Symbol derHoffnung der Kinder, dass die Erde gerettet und ihre Zukunftgesichert wird. "Der Schutz des Planeten ist für Kinder enormwichtig", sagt Pädagogin und Projektleiterin Lydia Seiler. "Vieleengagieren sich im Klimaschutz und sind bereit, dafür ihr Verhaltenzu ändern. Die nötigen großen Veränderungen wie der Ausstieg ausKohle und Öl oder die Verkehrswende muss aber die Politik tun."Klimaschutz braucht KohleausstiegVor zwei Jahren haben gut 190 Staaten in Paris beschlossen, denAusstoß an Treibhausgasen so zu drosseln, dass der globaleTemperaturanstieg deutlich unter 2 Grad, möglichst sogar bei 1,5 Gradstabilisiert wird. Dazu muss die Energieversorgung schnell ohnefossile Energien wie Kohle, Öl und Gas auskommen. Während Länder wieGroßbritannien, Kanada oder Italien inzwischen den Ausstieg aus derbesonders klimaschädlichen Kohle beschlossen haben, verbrenntausgerechnet das Energiewendeland Deutschland weiterhin mehrBraunkohle als jedes andere Land. Auch deshalb stagnieren diedeutschen CO2-Emissionen seit Jahren. "Ohne den Ausstieg aus derKohle kommt Deutschland beim Klimaschutz nicht voran", soGreenpeace-Energieexpertin Anike Peters. "Nur wenn die nächsteBundesregierung bis spätestens 2030 den letzten Kohlemeiler vom Netznimmt, leistet Deutschland einen fairen Beitrag zum Klimaschutz."Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Lydia Seiler, Tel.0171-8781192, oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos der Aktion erhalten Sie unter 040-306185377.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace Kids for Earth im Internet:www.kids.greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell