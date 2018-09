Auftakt der Partnerschaft zwischen CÎROC und Moschino auf der Mailänder Modewoche - ein Zusammentreffen der spielerischsten Modemarken

Mailand (ots/PRNewswire) -- CÎROC Luxury Vodka beginnt eine neue Kooperation mit demitalienischen Modehaus Moschino auf derMailänder Modewoche.- Die Kampagne vereint die freche Interpretation beider Marken vonLuxus und begann heute mit einem aufsehenerregenden Moment, alsInfluencer, darunter die Models Golden Barbie und River Viiperisowie Superstar Wizkid, neben Kreativdirektor Jeremy Scotterschienen.- Dies ist der Auftakt für ein Jahr voller Spaß und Trubel,einschließlich der limitierten Edition eines Flaschendesigns,Partys an einigen der aufregendsten Orte ? von Brasilien bis Ibiza? und innovativer Kommunikationsinhalte.CÎROC Luxury Vodka beginnt heute seine Kooperation mit Moschino.Die Partnerschaft wird die Bedeutung von modernem Luxus mit einerprovokanten Interpretation neu definieren und vereint zwei Marken,die ihr unverwechselbar frecher Umgang mit Mode verbindet. Sieumfasst die limitierte Edition einer Flasche und eine Reiheweltweiter Veranstaltungen unter der Leitung von MoschinosKreativdirektor Jeremy Scott und einem Ensemble internationalerInfluencer ? ein wahres Fest des individuellen Stils.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746443/CIROC_Moschino.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746444/CIROC_luxury_Vodka.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746447/CIROC_Milan_Fashion_Week.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746448/CIROC_X_Moschino.jpg )Im Vorfeld seiner morgen stattfindenden SS19-Catwalk-Show fürMoschino lancierte Scott die Kooperation mit einigen derangesagtesten Mode-Influencern, die ihn das ganze Jahr hindurchbegleiten werden: Golden Barbie (alias Jasmine Sanders, Model), RiverViiperi (Model), Thando Thabethe (DJ und Schauspielerin), WizKid(Sänger) und Cassper Nyovest (Recording Artist). Gemeinsam brachtensie den Verkehr in Mailand mit viel Farbe und einer ausgelassenenParty zum Erliegen.Die gleichen Stilikonen werden Scott nicht nur heute in Mailand,sondern auch bei allen anderen Veranstaltungen das ganze Jahr überbegleiten. Ihre unterschiedlichen Talente und Erfahrungen verkörperndie Essenz der Kampagne. Wie CÎROC und Moschino verbindet sie eineinzigartiger und provokanter Stil. Von den Skipisten bis zum Strandwird die Partnerschaft an den angesagtesten Orten der Welt auftreten.Vom Silvester-Countdown mit Golden Barbie in Brasilien bis hin zuStrandpartys auf Ibiza mit Wizkid sind Festivitäten zu erwarten, dieein Feuer in der Modewelt entfachen werden. Jede Veranstaltung wirdspeziell ausgerichtet mit Cocktails und Erlebnissen, denen dieGastgeber eine persönliche Note verleihen werden. Diese Feierindividueller Selbstdarstellung wird von der limitierten Edition dervon Jeremy Scott entworfenen CÎROC Flasche, die im Herbst diesesJahres der Öffentlichkeit präsentiert wird, verkörpert.Scott ist als "the people's designer" (Designer des Volkes)bekannt und seine witzigen, eklektischen und impulsiven Designs sindin seinem Zirkel prominenter Freunde genauso beliebt wie bei seinerweltweiten Fangemeinde. Er ist der ideale Partner für CÎROC und sagt:"Ich liebe den frechen, witzigen Charakter von CÎROC. Er passtperfekt sowohl zu meiner Lebensanschauung als auch zu meinerEinstellung zur Mode. Deshalb fühlte sich diese Partnerschaft sonatürlich an; zwischen uns besteht große Synergie. Ich entwerfe vielmit persönlichen, individuellen Variationen, es ist daher großartig,dies auch in diese Partnerschaft einbringen zu können. Es hat Spaßgemacht, unsere freche Auffassung von Luxus zu kombinieren und ichbin gespannt, was das Jahr für uns bereithält." - Jeremy ScottNatalie Wills, Global Head von CÎROC Vodka fügt hinzu: "Die Weltdes Luxus ändert sich. Sie wird erreichbarer, amüsanter undexpressiver als jemals zuvor. Wir finden Scotts und Moschinoshumorvolle Interpretation von Mode und Stil großartig und wir habenerhebliches Synergiepotenzial mit CÎROC gesehen. Machen Sie sich aufnoch nie dagewesene individuell gestaltete Luxuspartys gefasst, wennwir bei einigen wirklich aufregenden Hotspot-Events in diesem Jahrauftauchen!"Folgen Sie den Festivitäten auf:CÎROCInstagram: @cirocvodkaTwitter: @CirocVodka (https://twitter.com/CirocVodka)Facebook: http://www.facebook.com/CirocVodkaOfficialYouTube: http://www.youtube.com/CirocVodkaMoschinoInstagram: @moschinoTwitter: @moschinoJeremy ScottInstagram: @itsjeremyscottTwitter: @itsjeremyscottPressekontakt:Smarts Communicateciroc@smartscommunicate.com0044-2890-395500Original-Content von: Ciroc Vodka, übermittelt durch news aktuell