Auftakt in Berlin: Förderprogramm Unternehmerinnen der Zukunft startet heute (FOTO)

München (ots) -- Der Verband deutscher Unternehmerinnen, Global Digital Women,BRIGITTE Academy und Amazon starten mit Unternehmerinnen der Zukunftin die dritte Runde- Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales und Unternehmerin undTV Star Judith Williams teilen sich die Schirmherrschaft- Im Fokus: Inhaberinnen und Geschäftsführerinnen von Unternehmen mitbis zu 30 Mitarbeitern, die ihr E-Commerce-Geschäft auf- oderausbauen möchten- Teilnehmerinnen kommen aus ganz Deutschland und der SchweizGlobal Digital Women (GDW), der Verband deutscher Unternehmerinnen(VdU), die BRIGITTE Academy und Amazon veranstalten zum dritten Maldas Förderprogramm Unternehmerinnen der Zukunft. Im Fokus stehenGeschäftsführerinnen und Firmen-Inhaberinnen mit maximal 30Mitarbeitern. Ihr Ziel: ihr digitales Geschäft auf- oder auszubauen,die eigene Marke online zu etablieren, ihren stationären Laden durchden Online-Handel zu erweitern, Marktplätze zu erschließen und denExport ihrer Produkte über das Internet zu fördern. AusgewählteCoaches - allesamt erfahrene Unternehmensgründer, E-CommerceExperten, Amazon Händler oder Blogger - stehen den Frauen dabei zurSeite."Vor über 10 Jahren habe ich mir mit der Gründung meinerSchokoladenmanufaktur Pott au Chocolat GmbH einen Lebenstraumerfüllt. Offline vertreibe ich meine hochwertigen Schokoladen undPralinen bereits erfolgreich in drei stationären Geschäften inDortmund und Frankfurt. Jetzt ist es an der Zeit, mit derDigitalisierung des Geschäfts den nächsten großen Schritt zu wagen",beschreibt die 53-jährige Marie-Luise Langehenke ihre Ambitionen fürdas sechsmonatige Förderprogramm.Vorbild ist die letztjährige Gewinnerin Ines Spanier, Inhaberinder Firma farmtex, die im Rahmen von Unternehmerinnen der Zukunft denOnline-Handel erfolgreich als zweites Standbein ihres Geschäftsetabliert hat. Sie konnte ihren monatlichen E-Commerce-Umsatzverdoppeln und hat dadurch drei neue Jobs geschaffen. Die neue Rundebegleitet Ines Spanier nun als Coach: "Unternehmerinnen der Zukunfthat mir dabei geholfen, mein Netzwerk, mein Wissen und vor allemmeinen Horizont zu erweitern. Ich habe viel von den persönlichenErfahrungen der anderen Unternehmerinnen und Coaches gelernt. Nunmöchte ich mein Wissen an die diesjährigen Kandidatinnenweitergeben." Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales, undSchirmherrin des Förderprogramms ist beeindruckt: "Unternehmerinnender Zukunft macht deutlich: Die Digitale Wirtschaft ist nicht nureine Männerdomäne! Die Teilnehmerinnen der letzten Jahre haben mitihren Ideen und ihrer Leidenschaft bewiesen, dass Frauen mindestensebenso erfolgreich in der digitalen Welt agieren können."Startschuss in BerlinBei der offiziellen Kick-off Veranstaltung am heutigen Donnerstagtrafen die Kandidatinnen erstmals mit ihren Coaches zusammen. Nunwollen sie die Erfolge der UnternehmerInnen der Zukunft der letztenJahre bestätigen und die Zukunft ihres eigenen Business gestalten."Ich mag Herausforderungen, weil ich daran wachsen kann, und sichdaraus neue Wege und Lösungen ergeben. UdZ ist eine Herausforderung -gleichzeitig bietet mir die Teilnahme die beste Chance, meinUnternehmen auszubauen und im Exportgeschäft durchzustarten. Mit denGründern Frank Schmischke und Oliver Elsoud von Happy Po habe ichdafür zwei tolle Experten an meiner Seite. Auch sie haben einenProblemlöser entwickelt, und erfolgreich vermarket", sagt SusanneRichter aus Küsnacht in der Schweiz. Die Gründerin der Sanni ShooGmbH entwickelt und vertreibt Alltagshelfer."Durch den Austausch mit den Coaches und Experten sowie denanderen Teilnehmerinnen können die Unternehmerinnen in sechs Monatenso viel erreichen, wie sonst vielleicht in ein paar Jahren. Mithilfevon Unternehmerinnen der Zukunft wird ihr Weg ins Digitalbusinesssignifikant beschleunigt", blickt Veronika Leitermann, Head of SellerServices Other Hardlines bei Amazon, voraus. Auch, weil Frauen hierdie richtigen Vorbilder finden: "Frauen bringen heute vieles mit.Aber um ihre Voraussetzungen nutzen zu können, brauchen sie guteVorbilder, die Mut machen. Die finden sie bei Unternehmerinnen derZukunft", erläutert Brigitte Huber, Chefredakteurin der BRIGITTE undKooperationspartnerin des Förderprogramms. Jasmin Arbabian-Vogel vomVerband deutscher Unternehmerinnen und ebenfallsKooperationspartnerin ergänzt: "Die Kraft eines starken Netzwerks, indem viele unterschiedliche Frauen mit spannenden Erfahrungenzusammenkommen und sich auf Augenhöhe austauschen, ist einfachunschlagbar - ein wahrer Mutmacher."Schirmherrin Judith Williams weiß aus eigener Erfahrung, dasseinem auf dem Weg nach oben auch immer wieder Steine in den Weggelegt werden: "Daher möchte ich die Unternehmerinnen dabeiunterstützen mit Mut und Leidenschaft die Zukunft ihrer Unternehmenzu gestalten." Der TV Star beschäftigt als Geschäftsführerin derJudith Williams GmbH und Mehrheitseigentümerin der CURA MarketingGmbH in Innsbruck mittlerweile rund 160 Mitarbeiter, davon 80 ProzentFrauen. Tjien Onaran, Gründerin von Global Digital Women, betont:"Unternehmerinnen der Zukunft bietet eine ideale Mischung ausWissenstransfer und Sichtbarkeit: alles was es fürsUnternehmerinnentum braucht."Im nächsten Schritt entwickeln die Teilnehmerinnen gemeinsam mitihren Coaches einen geeigneten Maßnahmenplan, den sie in denkommenden sechs Monaten verfolgen. Unterstützt werden sie auf ihremWeg durch wöchentliche Online-Trainings zu folgendenE-Commerce-Themen:- Grundlagen des digitalen Handels- Logistik & Controlling- Internationalisierung- PR, Social Media und Online-Marketing- Produktportfolio & Produktplatzierung- Know How zu Amazon Services- MarkenentwicklungAm Ende des Programms wählt eine Jury bestehend aus Vertretern derKooperationspartner und Staatsministerin Dorothee Bär jeneUnternehmerinnen aus, die die digitale Transformation ihres Geschäftsam erfolgreichsten managen, Unternehmergeist beweisen, mutigeEntscheidungen treffen und damit das Zeug zur Unternehmerin derZukunft unter Beweis stellen.Weitere Neuigkeiten rund um das Förderprogramm erhalten Sie aufder Homepage des Programms unter www.unternehmerinnenderzukunft.de,auf Day One, dem Unternehmensblog von Amazon, via Social Media unterdem #UdZ2019 und auf Amazons Twitter-Kanal fürUnternehmensnachrichten aus Deutschland @AmazonNewsDE.Hier eine Liste aller Unternehmen, die teilnehmen:- Aktimed GmbH (Heidelberg, Baden-Württemberg)- EMMA Eventing GmbH (Bippen, Niedersachsen)- impact mommy UG (Dresden, Sachsen)- mimycri e.V. (Berlin)- momelino (Bobingen, Bayern)- MOYA UG (Berlin)- Mutterherz Kaffee UG (Vierden, Niedersachsen)- myRapunzel GmbH (Mannheim, Baden-Württemberg)- Pott au Chocolat GmbH (Dortmund, Nordrhein-Westfalen)- renna deluxe (Wiesbaden, Hessen)- Sanni Shoo GmbH (Küsnacht, Zürich)- Sharlene GmbH (Steinfeld, Niedersachsen)- SnackBaron (Kernen im Remstal, Baden-Württemberg)- SOMMER&Kinder (Berlin)- Tex Styles GmbH (Schlangen, Nordrhein-Westfalen)- Things We Love UG (Berlin)- vetevo GmbH (Berlin)- WobeSan UG (Küssaberg, Baden-Württemberg)- Yummy Organics (Bremen)- zopfball e.K. (Köln, Nordrhein-Westfalen)Die Coaches und Experten von Unternehmerinnen der Zukunft:- Alexandra Zanders, Gründerin von Styles4Work.com- Anna-Maria Silinger, Gründerin von BabyFORTE- Christiane Jordan, Gründerin von Madame Jordan, Erstplatzierte beiUnternehmer der Zukunft 2017- Frank Schmischke, Gründer und Geschäftsführer von HappyPo- Ines Spanier, Gründerin von farmtex, Erstplatzierte beiUnternehmerinnen der Zukunft 2018- Dr. Jan Engling, Geschäftsführer von abisz 360° eCommerce- Julia Beck, Online Marketing Mitarbeiterin der Bonstato GmbH- Julia Ritter, Gründerin von desiary.de, Erstplatzierte beiUnternehmerinnen der Zukunft 2018- Katharina Mayer, Gründerin und Geschäftsführerin von KuchentratschUG- Kathrin Schulte, Gründerin von Kathrin Schulte Consulting- Kathrin Wortmann, Geschäftsführerin der Frau Wundervoll GmbH- Klaus Forsthofer, Geschäftsführer von MarktPlatz1.com- Marvin Stammel, Geschäftsführer der Apiando Textil Group- Mike Teschke, Entwickler ZIP Warenhandelsgesellschaft mbH- Monika Velten, Gründerin von Styles4Work.com- Nadine Bessenbach, Geschäftsführerin der Bonstato GmbH- Nora Feldhaus-Hofbauer, Gründerin von Gourmesso- Oliver Elsoud, Gründer und Geschäftsführer von HappyPo- Peter Höschl, E-Commerce-Experte, Blogger bei www.shopanbieter.de- Sascha Krause, Geschäftsführer Princeps UG- Sebastian Rehberg, Senior Online Marketing Specialist Marketplacesbaby-walz- Stefan Lange, Geschäftsführer der Mercatura Warenhandel GmbH- Stephanie Oppitz, Gründerin der Windelmanufaktur, Erstplatziertebei Unternehmer der Zukunft 2017- Susan Saß, Pressesprecherin des Bundesverbandes E-Commerce undVersandhandel Deutschland e.V. (bevh)- Tobias Jaroschek, Geschäftsführer der Mercatura Warenhandel GmbHÜber Global Digital WomenGlobal Digital Women (GDW) ist Europas größtes Netzwerk fürdigitale Frauen. GDWs´ Ziel ist es, Frauen aus der Digitalbranche zuvernetzen, sie sichtbar zu machen und ihnen eine Bühne zu geben -ganz gleich ob es sich um Gestalterinnen aus den Unternehmen, Medienund Organisationen und der Politik oder um Gründerinnen von Start-upshandelt. Im Fokus der Arbeit von GDW stehen: Vernetzung, Empowermentund Sichtbarkeit. Über Formate wie die Afterwork Events, die inBerlin, Hamburg, Frankfurt a.M, NRW, München, Zürich und Londonstattfinden oder dem Digital Female Leader Award, bei dem Frauen ausder Digitalbranche ausgezeichnet werden, macht GDW die Gesichter derDigitalisierung greifbar. Mit den InstagramTakeOvers bietet GDWFrauen von überall auf der Welt eine digitale Möglichkeit sich, ihreArbeit und ihre Unternehmen vorzustellen. Seit Dezember 2018publiziert GDW das englischsprachige Online Magazin FemaleOneZero,bei dem es um die Verbindung der Mega-Themen der neuen Arbeitsweltgeht: Empowerment, Digitalisierung und Diversity. GDWs Credo:#thinkglobal #bedigitalÜber den Verband deutscher UnternehmerinnenDer VdU vertritt seit 1954 als Wirtschaftsverbandbranchenübergreifend die Interessen von Unternehmerinnen. Seit über60 Jahren setzt sich der VdU für mehr weibliches Unternehmertum, mehrFrauen in Führungspositionen und bessere Bedingungen für Frauen inder Wirtschaft ein. Derzeit repräsentiert der VdU über 1.800frauengeführte, insbesondere mittelständische Unternehmen ausIndustrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung. Die Mitglieder desVdU erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von 85 Milliarden Euround beschäftigen 500.000 Menschen.Über die BRIGITTE AcademyDie BRIGITTE Academy ist Teil des großen Kosmos von BRIGITTE,Deutschlands führendem Frauenmagazin. Die Academy ist die Adresse fürpersönliche Weiterentwicklung - im Beruf und im Privatleben. Frauensollen auf diesen Wegen unterstützt und ermutigt werden, sich mehrzuzutrauen - und mehr zu fordern. Dabei gibt die BRIGITTE AcademyÜberblick und Orientierung, zeigt ungeahnte Chancen und Perspektivenauf, vermittelt Wissen und Skills und lädt zum Austausch unterGleichgesinnten ein. Mit einem großen Angebot an übersichtlichen,anwendungsorientierten Fortbildungsmaßnahmen können sich Fraueninnerhalb der BRIGITTE Academy in den verschiedensten beruflichenThemen eine fundierte Basis verschaffen und diese weiter ausbauen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deAmazon.de ist der Handelsname der Amazon Services Europe S.à.r.lSociété à responsabilité limitée38 avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgPhone: (+352) 26 73 30 00Fax: (+352) 26 73 33 32Registriert in Luxemburg RCS Luxemburg Registernummer: B-93815Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell