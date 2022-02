Auftakt Abschlussberatung über 2. Teil des neuen IPCC-Berichts

GENF (dpa-AFX) - Der Weltklimarat (IPCC) beginnt an diesem Montag mit der Schlussberatung über seine nächste Bestandsaufnahme. Dabei geht es um die Folgen des Klimawandels für Natur, Mensch und Umwelt und Wege, wie sich die Menschen an die globale Erwärmung anpassen können. Wichtige Stellschrauben, um die Welt trotz Klimawandels lebenswert zu erhalten, seien veränderter Lebensmittelkonsum und mehr Sparsamkeit bei Wasser, sagte Mitautor Josef Settele, Biodiversitätsexperte beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Vorfeld.

Der Bericht wird am 28. Februar veröffentlicht. Der Weltklimarat ist ein UN-Gremium, deshalb werden seine Veröffentlichungen vorab von den Regierungen abgesegnet. Das IPCC forscht nicht selbst, sondern sichtet über Jahre veröffentlichte Studien, in diesem Fall mehr als 34 000. Unter den rund 300 Autoren sind auch 40 aus Deutschland. Ko-Leiter der IPCC-Arbeitsgruppe ist Hans-Otto Pörtner, Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut./oe/DP/he