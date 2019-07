Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Das 5. Maritime Silk Road PortInternational Cooperation Forum (MPF) zur Förderung der inklusivenund offenen Entwicklung begann am Donnerstag in der Stadt Ningbo inder ostchinesischen Provinz Zhejiang.Veranstalter des zweitägigen Forums ist die Zhejiang Seaport Groupmit Beteiligung weiterer Wirtschaftsinstitutionen. Es findet parallelzum China Maritime Forum 2019 statt, ein Event zum Tag des Meeres,der in China am 11. Juli gefeiert wird. Die Schirmherrschaft habendas chinesische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten undVerkehrsministerium sowie die Volksregierung der Provinz Zhejiang.Nach Worten von Xu Zuyuan, ehemaliger Vizeminister im chinesischenVerkehrsministerium und maritimer Botschafter der InternationalenSeeschifffahrts-Organisation (IMO), erlebt die Welt einentiefgreifenden Wandel. Durch das gemeinsame Errichten einer Plattformund Teilen der Früchte von Kooperation und kollaborativerEntwicklungsarbeit werden die Länder und Regionen entlang dermaritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts die Entwicklung ihrerHäfen und das Reedereigeschäft zusammen voranbringen.Nach fünf Jahren gemeinsamer Arbeit hat sich das MPF als wichtigePlattform verdient gemacht, um Kooperation und Kommunikation zwischenHäfen und dem Reedereigeschäft rund um die Welt zu verbessern,ergänzte Xu.Nach Aussage von Santiago Garcia Mila, Präsident der InternationalAssociation of Ports and Harbors (IAPH), hat sich die weltweiteHafenindustrie in den vergangenen fünf Jahren beeindruckendweiterentwickelt - und das trotz schwieriger Rahmenbedingungen inZusammenhang mit Energiewandel, Datenaustausch, Moralität,Governance, Sicherheit und Energieeffizienz.Laut Guo Xuejun, stellvertretender Direktor der Abteilung fürinternationale Wirtschaftsfragen des chinesischen Ministeriums fürAuswärtige Angelegenheiten, kommt der Seidenstraße des 21.Jahrhunderts bei der gemeinsamen Errichtung der neuen Seidenstraßeeine bedeutende Rolle zu. Beim Bau der maritimen Seidenstraße kommtes auf Kooperation in fünf Bereichen an: bessere Vernetzung derSeeschifffahrtssysteme, Entwicklung einer grünen Seidenstraße,Innovationsarbeit, Unterstützung einer offenen Weltwirtschaft undStärkung der internationalen Zusammenarbeit inklusive Etablierungeiner maritimen Partnerschaft.Im Bericht zur weltweiten Hafenentwicklung von 2018 haben es neunchinesische Häfen unter die weltweiten Top 20 geschafft, darunter derHafen von Guangzhou, der Hafen von Ningbo-Zhoushan und der Hafen vonTianjin. Trotz eines durchweg schleppenderen Wachstums beimweltweiten Containerumschlag belegten sie 2018 sogar bessere Plätzeals 2017.Seit 2015 trifft sich das MPF seit fünf aufeinanderfolgendenJahren. Im April wurde die sogenannte "Ningbo Initiative", einErgebnis des MPF 2018, in den Maßnahmenkatalog des zweitenSeidenstraßenforums für internationale Zusammenarbeit aufgenommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946319/5th_MPF_Ningbo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/946320/Chairman_Zhejiang_Seaport_Group.jpgPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Zhejiang Seaport Group, übermittelt durch news aktuell