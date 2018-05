Aufstiegsspiele von FC Energie Cottbus live im rbb Do 24.05.2018 18:45, Livestream auf rbb24.de | So 27.05.2018 | 14:00 | rbb Fernsehen

Berlin (ots) - Nur noch zwei Spiele trennen den FC Energie Cottbusvon der ersehnten Rückkehr in die 3. Liga. Nach dem überzeugendenGewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost bekommen es dieLausitzer in den Aufstiegsspielen mit dem SC Weiche Flensburg 08 zutun.Hinspiel: Livestream auf rbb24.deDas Hinspiel am kommenden Donnerstag, den 24. Mai, in Flensburgüberträgt der rbb als Livestream auf rbb24.de. Um 18.45 Uhr gehtModerator Dirk Jacobs auf Sendung (Spielbeginn: 19.00 Uhr),Kommentator des Spiels ist Max Zobel.Rückspiel: live rbb FernsehenDas Rückspiel am Sonntag, den 27. Mai, wird live im rbb Fernsehenübertragen. Um 14.00 Uhr begrüßt Dirk Jacobs die Zuschauer aus demStadion der Freundschaft, Andreas Witte kommentiert das Spiel.Pressekontakt:rbb Presse & InformationAnke FallböhmerE-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/05/aufstiegsspiele-von-energie-cottbus-live-im-rbb.htmlOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell