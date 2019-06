Aufstiegs-BAföG 2018: Zahl der geförderten Frauen um 6,3 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - 3,9 % mehr Fördermittel für dieAufstiegsfortbildung gegenüber dem VorjahrDie Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach demAufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) ist im Jahr2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 % oder 2 600 auf 167 000 gestiegen.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren gutein Drittel der Geförderten Frauen. Ihre Zahl stieg gegenüber 2017 um6,3 % auf 62 000. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichenschrittweise Anpassungen der landesrechtlichen Regelungen in denErzieherberufen. Dadurch können Angehörige dieser Berufe beiFortbildungsmaßnahmen seit einigen Jahren Aufstiegs-BAföG erhalten.Knapp zwei Drittel der Geförderten waren Männer. Ihre Zahl nahmgegenüber 2017 um 1,0 % auf 105 000 ab.Die gefragtesten Berufe mit einer Fortbildungsmaßnahme nach demAufstiegs-BAföG waren 2018 - ähnlich wie in den Vorjahren - bei denFrauen mit weitem Abstand die staatlich anerkannte Erzieherin (23400), gefolgt von der geprüften Wirtschaftsfachwirtin (5 900) und dergeprüften Bilanzbuchhalterin (IHK) (2 300). Die am häufigstengeförderten Berufe bei den Männern waren der geprüfteIndustriemeister Metall (10 900), gefolgt vom staatlich geprüftenMaschinenbautechniker (7 000) und vom staatlich geprüftenElektro-Techniker (5 200).Mit dem Aufstiegs-BAföG werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer anMaßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu denKosten der Bildungsmaßnahme und zum Lebensunterhalt finanziellunterstützt. Dazu standen im Jahr 2018 insgesamt 666 Millionen Eurozur Verfügung. Das waren 3,9 % mehr als im Vorjahr.Rund 385 Millionen Euro der Förderleistungen entfielen aufbewilligte Darlehen, von denen 276 Millionen Euro von denFörderungsberechtigten in Anspruch genommen wurden. Die Darlehenwurden insbesondere für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (124Millionen Euro), für den Lebensunterhalt (140 Millionen Euro) und fürden Kindererhöhungsbetrag (9 Millionen Euro) von der Kreditanstaltfür Wiederaufbau an die Geförderten überwiesen.Rund 281 Millionen Euro entfielen auf Zuschüsse, insbesondere zurFinanzierung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (106 MillionenEuro), für den Lebensunterhalt (163 Millionen Euro) und für denKindererhöhungsbetrag (10 Millionen Euro).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Ausbildungsförderung (BAföG, AFBG),Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 57,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell