Aufstieg und Fall eines deutschen Baulöwen: MDR-Doku-Drama erzählt Jürgen-Schneider-Story (FOTO)

Leipzig (ots) -In dem Doku-Drama "Der Auf-Schneider" rollt der MDR die spannendeGeschichte um Deutschlands berühmtesten Baulöwen und Betrüger JürgenSchneider neu auf. Zu Wort kommen wichtige Zeitzeugen wieStaatsanwalt, Richter und Journalisten - am Montag, 15. Oktober 2018,um 20.15 Uhr im Ersten.Mit seiner Flucht aus Deutschland löste Jürgen Schneider 1994 eineder größten Immobilienpleiten der Nachkriegszeit aus. Er hinterließüber fünf Milliarden Mark Schulden bei über 50 Banken. Nie zuvor wardas Kreditgewerbe in Deutschland so über den Tisch gezogen worden.Aber nicht nur die Banken, auch viele, vor allem auch ostdeutscheHandwerksfirmen waren betroffen. Schneider hatte allein in derLeipziger Innenstadt in kurzer Zeit über 70 Gebäude aufgekauft. DerZusammenbruch des Schneider-Imperiums war damals auch ein großerRückschlag für das Zusammenwachsen von Ost und West.Der Film beleuchtet dokumentarisch und fiktional die Perspektiveder Schneiders sowie die der Banken, der Ermittler, der LeipzigerHandwerker und der Medien. Erzählt wird vom Aufstieg und Fall desJürgen Schneider, der sich sein Imperium ergaunern kann, weil Bankermit jedem Kreditvertrag satte Provisionen einstreichen. DieSpielszenen zeigen vor allem, wie sich das Ehepaar Schneider (ReinerSchöne als Jürgen Schneider, Gesine Cukrowski als Claudia Schneider)vor Gläubigern und Polizei in den USA versteckt halten. Stück fürStück werden Vorgeschichte und Folgen enthüllt: ein Gesellschafts-und Wirtschaftskrimi, dessen Symbolkraft bis heute seinesgleichensucht.