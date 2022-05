Der Aufstieg der neuen Dual Miners-Technologie

Helsinki (ots/PRNewswire) -Dual Miners (www.dualminers.com/) hat die 20-Millionen-Dollar-Marke bei Vorbestellungen und Verkäufen überschritten. Dual Miners hat die offizielle Einführung von drei Mining Rigs angekündigt, die das Potenzial haben, die weltweite Kryptoindustrie zu verändern. Das Unternehmen ist das erste, das jemals eine außergewöhnliche Auswahl an endothermen Kryptowährungs-Mining-Rigs produziert hat.Bild:https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/mnr-s3-prod/0029/000481_dualpremium.jpgDual Miners hat die ASIC-Chiptechnologie genutzt, um drei Lösungen zu entwickeln, die für eine einfache Nutzung vorkonfiguriert sind und einen Return on Investment in nur einem Monat versprechen, geleitet von einigen der erfahrensten Spezialisten in der Cryptocurrency-Mining-Branche.DualPro, DualPro Max und das neueste DualPremium sind die aktuellen Produkte des Unternehmens, die laut einer Erklärung profitable Operationen auf der Blockchain der Wahl unterstützen.Dual Miners ist ein Unternehmen für Chipdesign und -herstellung mit Sitz in London und Niederlassungen in Finnland, Südkorea und Australien. Es verfügt über eine Reihe von Teams, die sich unter anderem mit der Blockchain-Technologie und dem technologischen Design auskennen.Das Unternehmen bietet neben der Entwicklung von Krypto-Wallets auch Grafikprozessoren für Verbraucher an. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf drei Kontinenten. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung auf dem Markt hat sich Dual Miners einen guten Namen in der Blockchain-Branche gemacht.Daher übernimmt Dual Miners sowohl den Versand als auch die Einfuhrzölle, so dass die Verbraucher nicht mehr als die Kosten für das Gerät ausgeben müssen und alles erhalten, was sie für den Einstieg benötigen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen.Informationen zu Dual MinersDual Miners, das sich selbst als das erste Dual-Mining-Unternehmen der Welt bezeichnet, wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die weltweit ersten führenden Dual-Cryptocurrency-Miner zu entwickeln und zu verkaufen, die entweder die SHA-256- oder die Scrypt-Technologie verwenden. Mit dem DualPro wollten wir mehr Leistung zu einem geringeren Preis als bisher bieten. Dual Miners hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros an anderen Standorten auf der ganzen Welt. Auf der Website www.dualminers.com finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen.Weitere Einzelheiten unter www.dualminers.comPressekontakt:Michael Scott,michael@dualminers.comOriginal-Content von: Dual Miners, übermittelt durch news aktuell